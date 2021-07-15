ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2

Военно-морские силы Украины получили первый ударный беспилотный комплекс турецкого производства Bayraktar TB2.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Facebook.

"Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования", – отметил глава ведомства Андрей Таран.

Отмечается, что благодаря беспилотнику Украина получит эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского моерй, а также возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами.

Как сообщалось, в 2019 году Вооруженные Силы Украины начали принимать на вооружение закупленные у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2 после завершения испытаний.

Данный БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, его корпус выполнен из композитных материалов и оборудован системой автоматического взлета и посадки. Он может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Технические характеристики Bayraktar TB2: длина - 6,5 м; размах крыла - 12 м, радиус действия - 150 км; максимальная взлетная масса - 560 кг; максимальный вес полезной нагрузки - 50 кг; аппарат может развивать скорость полета до 222 км/час; крейсерская скорость - 130 км/час.