Рада впервые одобрила Бюджетную декларацию на три года
Верховная Рада Украины одобрила Бюджетную декларацию Украины на 2022-2024 годы.
Документ поддержали 269 народных депутата, передает Интерфакс-Украина.
Бюджетная декларация предусматривает постепенное сокращение дефицита госбюджета с 5,5% в 2021 году до 3,5% и 3% в два последующих года соответственно и до 2,7% в 2024-м.
"Финансирование дефицита госбюджета предлагается проводить в основном за счет привлечения внутренних финансовых ресурсов", – сообщил министр финансов Сергей Марченко, представляя документ в парламенте.
Согласно документу, в нынешнем году дефицит госбюджета ожидается на уровне 246,6 млрд грн, в 2022-м - 188 млрд грн, в 2023-м - 179,8 млрд грн, в 2024-м - 179,59 млрд грн.
При этом Бюджетная декларация предусматривает введение налоговых изменений, которые предлагает так называемый "правительственный ресурсный законопроект" №5600, с 2022 года, за счет чего государственный бюджет, как ожидается, будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн.
Согласно декларации, размер минимальной заработной платы в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн на начало 2022 года до 7 665 грн на начало 2024-го. При этом декларация предусматривает увеличение минимальной зарплаты в октябре 2022-го до 6,7 тыс. грн, а с 2023 года – до 7 176 грн.
Бюджетная декларация также содержит оценку фискальных рисков, среди которых - дальнейшее распространение COVID-19, значительное снижение транзита газа из РФ, усиление гибридных угроз со стороны РФ, рост безработицы, низкий урожай зерновых культур, высокая доля расходов по госдолгу в 2022-2024 годах и другие.
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1. Война.
У Пороха: модернизация, международная помощь, в том числе и летальным оружием, планомерное, с крейсерской скоростью наращивание бюджетирования ЗСУ. Под конец каденции денежное довольствие дошло до тысячи долларов в месяц на первой линии.
У Зеленского: опрокинули все ключевые реформы, заморозили строительство общежитий, войска отвели с политых украинской кровью позиций. А, и боевых генералов бросают за решетку с космическими залогами.
И, как король некомпетентности, сдаёт операцию по вагнеровцам врагу. Ещё и умудряется про это открыто ********* на камеру.
2. Экономика.
При Порохе - 14 кварталов постоянного роста, в условиях оккупированных экспортных мощностей и военной нагрузки на бюджет. Международные рейтинговые агенства регулярно повышали rate Украины. ЗВР достигли исторического максимума. Банковская система очистиласть от банков-пылесосов. Децентрализация наполнила местные бюджеты таким баблом, что на первых этапах местные горсоветы размещали деньги на депозитах, потому что не отбивали дупля, что с такой финансовой массой делать.
При Зеленском - ******** всё. Сотрудничество с МВФ в жопе (они очень поняли, когда деньги из транша на борьбу с последствиями пандемии ушли на кассу «слуги народа» в виде великого будівництва). Дефицит бюджета в размере ~7% ВВП (и ***** кивать на короновирус, посаны. Вы бюджет с дефицитом приняли еще за три месяца до начала пандемии). ОВГЗ под конские проценты, когда даже быстрый кэш (за который расплачиваться будем мы все еще пару десятилетий), не смог заткнуть ваши схемы и подмахивания олигархам - такие сверхмассивные дыры вы нарисовали. Решал при зеленском вокруг центральнйо власти больше, чем при януковиче.
3. Международная политика.
Тут всё просто. Порох - блистательный дипломат, который сколотил международную антироссийскую коалицию.
Зеленский - тупо тля, от которой вчера отмахнулась Меркель.
Короче, в какой аспект государственного менеджмента не ткнись, везде режим Порошенка был лучше.
Просто в 2019 жвачных привлекли на избирательные участки. Народным сериалом, *****.