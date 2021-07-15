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Рада одобрила выделение 800 миллионов на установку кислородных станций

Рада одобрила выделение 800 миллионов на установку кислородных станций

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5460 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций.

Документ предварительно поддержали 347 нардепов, сообщает пресс-служба парламента. 

Проект закона, в частности, предлагает увеличить на 800 млн грн доходы общего фонда государственного бюджета по коду бюджетной классификации 14070000 "Налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров.

А также увеличить на 800 млн грн объем бюджетных назначений Минздрава по общему фонду госбюджета, предусмотрев расходы развития по двум новым бюджетным программам:

  • "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения" в объеме 650 млн грн;
  • "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здоровья услуг по проектированию и установке кислородных станций" в объеме 150 млн грн.

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Джерело:  Верховная Рада
ВР (2889) здоров’я (12) кисень (5)


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А коли люди помирали без кіслороду, мародери клєпали собі на кишеню з "Великого крадівництва"???
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15.07.2021 13:53 Відповісти

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