Рада одобрила выделение 800 миллионов на установку кислородных станций
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5460 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций.
Документ предварительно поддержали 347 нардепов, сообщает пресс-служба парламента.
Проект закона, в частности, предлагает увеличить на 800 млн грн доходы общего фонда государственного бюджета по коду бюджетной классификации 14070000 "Налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров.
А также увеличить на 800 млн грн объем бюджетных назначений Минздрава по общему фонду госбюджета, предусмотрев расходы развития по двум новым бюджетным программам:
- "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения" в объеме 650 млн грн;
- "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здоровья услуг по проектированию и установке кислородных станций" в объеме 150 млн грн.
Джерело: Верховная Рада
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Гоша Печерский
показати весь коментар15.07.2021 13:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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