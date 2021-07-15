Рада одобрила выделение 800 миллионов на установку кислородных станций

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5460 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций.

Документ предварительно поддержали 347 нардепов, сообщает пресс-служба парламента.

Проект закона, в частности, предлагает увеличить на 800 млн грн доходы общего фонда государственного бюджета по коду бюджетной классификации 14070000 "Налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров.

А также увеличить на 800 млн грн объем бюджетных назначений Минздрава по общему фонду госбюджета, предусмотрев расходы развития по двум новым бюджетным программам: