Рада одобрила законопроект о корпоративном управлении в госкомпаниях
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона № 5593-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство".
За соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат, сообщает пресс-служба Министерство энергетики.
Отмечается, что документ был разработан совместно с Европейским банком реконструкции и развития и в соответствии с Руководящими принципами корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития.
"Реализация этого законопроекта будет способствовать улучшению управления госпредприятиями и позволит полноценно имплементировать современные стандарты корпоративного управления в государственных компаниях", – говорится в сообщении.
Так, проект закона предусматривает четкое разграничивание функций государства как собственника и функций наблюдательных советов. В частности, предлагается:
- предоставить Кабмину полномочия утверждать Политику государственной собственности;
- предоставить Кабмину полномочия определять порядок оценки работы наблюдательных советов государственных компаний;
- предоставить полномочия наблюдательным советам относительно назначения и увольнения руководителей государственных компаний. Предполагается, что правительство будет согласовывать решения наблюдательных советов о назначении и освобождении от должностей руководителей относительно государственных компаний, функции по управлению которыми он осуществляет;
- определить, что наблюдательный совет на основе государственной дивидендной политики предоставляет субъекту управления предложения об утверждении дивидендов;
- определить, что вознаграждение наблюдательного совета и исполнительного органа осуществляется в соответствии с Политиками о вознаграждении, утвержденных Кабинетом Министров Украины и др.
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