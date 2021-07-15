Рада одобрила законопроект о корпоративном управлении в госкомпаниях

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона № 5593-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство".

За соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат, сообщает пресс-служба Министерство энергетики.

Отмечается, что документ был разработан совместно с Европейским банком реконструкции и развития и в соответствии с Руководящими принципами корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития.

"Реализация этого законопроекта будет способствовать улучшению управления госпредприятиями и позволит полноценно имплементировать современные стандарты корпоративного управления в государственных компаниях", – говорится в сообщении.

Так, проект закона предусматривает четкое разграничивание функций государства как собственника и функций наблюдательных советов. В частности, предлагается: