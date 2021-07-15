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Рада одобрила законопроект о корпоративном управлении в госкомпаниях

Рада одобрила законопроект о корпоративном управлении в госкомпаниях

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона № 5593-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство".

За соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат, сообщает пресс-служба Министерство энергетики.

Отмечается, что документ был разработан совместно с Европейским банком реконструкции и развития и в соответствии с Руководящими принципами корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития.

"Реализация этого законопроекта будет способствовать улучшению управления госпредприятиями и позволит полноценно имплементировать современные стандарты корпоративного управления в государственных компаниях", – говорится в сообщении.

Так, проект закона предусматривает четкое разграничивание функций государства как собственника и функций наблюдательных советов. В частности, предлагается:

  • предоставить Кабмину полномочия утверждать Политику государственной собственности;
  • предоставить Кабмину полномочия определять порядок оценки работы наблюдательных советов государственных компаний;
  • предоставить полномочия наблюдательным советам относительно назначения и увольнения руководителей государственных компаний. Предполагается, что правительство будет согласовывать решения наблюдательных советов о назначении и освобождении от должностей руководителей относительно государственных компаний, функции по управлению которыми он осуществляет;
  • определить, что наблюдательный совет на основе государственной дивидендной политики предоставляет субъекту управления предложения об утверждении дивидендов;
  • определить, что вознаграждение наблюдательного совета и исполнительного органа осуществляется в соответствии с Политиками о вознаграждении, утвержденных Кабинетом Министров Украины и др.

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Джерело:  Минэкономики
ВР (2889) Мінекономрозвитку (2015)


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