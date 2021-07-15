ВОЗ объявила о начале третьей волны пандемии COVID-19

Мир находится в начале третьей волны пандемии COVID-19.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает "Радио Свобода".

По его словам, уже месяц как растет количество заболевших COVID-19 по всему миру, также растет число умерших. Одной из основных причин роста заболеваемости в ВОЗ считают штамм "дельта". По расчетам организации, вскоре он станет доминирующим штаммом коронавирусной болезни.

Гебрейесус обратил внимание на проблему неравномерного распределения вакцин между странами – из-за отсутствия доступа к вакцинам значительная часть населения становится уязвимой к инфекции. Страны, где вакцинация более доступна, постепенно отменяют ограничения, хотя остаются большие риски для непривитых граждан.

Глава ВОЗ призвал вакцинировать минимум 10% населения каждой страны к сентябрю 2021 года, 40% – до конца года и 70% – к середине 2022 года. Для этого необходимо 11 млрд доз вакцин.

По всему миру с начала пандемии зафиксировали более 187 млн случаев заболевания. Всего от COVID-19 умерло более 4 млн человек.