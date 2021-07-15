Рада ввела льготы для импорта электромобилей и авто на метане

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3476 во втором чтении проголосовали 315 народных депутатов.

Законом до 1 января 2031 года освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу в Украину товаров предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства электромобилей.

Также до 31 декабря 2033 года освобождаются от уплаты налога на прибыль предприятия электротехнической промышленности, реализующие электродвигатели для производства электротранспорта (за исключением троллейбусов), литий-ионные аккумуляторы, зарядные устройства, а также предприятия автопрома, реализующие электрокары собственного производства.

Вместе с тем законопроектом предлагается продлить или расширить льготы для импортеров и покупателей электромобилей.

Предлагается, в частности, продлить до 1 января 2026 года освобождение от уплаты НДС операций по ввозу и/или поставкам легковых электромобилей (в настоящее время льгота действует до конца 2022 года).

Покупателя электромобиля до 31 декабря 2030 года также предлагается освободить от уплаты взноса на обязательное пенсионное страхование, предоставить налоговую скидку по уплате налога на доходы физлиц, но ввести эти нормы с 1 января 2026 года.

Кроме того, ко второму чтению в проект закона были внесены поправки, согласно которым до 1 января 2026 года освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по поставке новых транспортных средств (в том числе произведенных в Украине), оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.

Верховная Рада также 317 голосами поддержала во втором чтении связанный законопроект №3477 "О внесении изменений в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине".

Этим законом до 1 января 2031 года освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной товары, ввозимые на таможенную территорию Украины для создания или модернизации мощностей по производству электромобилей, трамваев и вагонов метро, или транспортных средств, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.

В пояснительной записке к законопроектам констатируется достаточный промышленный потенциал Украины для производства электротранспорта. В частности, имеются пять автобусных заводов, завод грузовых авто, мощности по выпуску 300 тыс. легковых авто на трех заводах.

Однако в настоящее время государство стимулирует импорт электромобилей, а не их производство. В частности, с 1 января 2016 года не взимается ввозная пошлина, продлено до 2022 года освобождение от уплаты НДС, ставка акциза установлена на уровне EUR1 на 1 кВт/ч емкости электроаккумулятора.

"Введение льготного налогообложения увеличило ввоз электромобилей с 1706 ед. в 2016 году до 7542 ед. в 2019 году, однако на рынке доминируют подержанные электромобили (93% в 2019 году)", - констатируют авторы документов.