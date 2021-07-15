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Рада приняла закон о создании "Дія City"

Рада приняла закон о создании

Верховная Рада приняла закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", предусматривающий создание особого правового режима для создания проекта "Дія City".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4303 во втором чтении проголосовали 262 народных депутата.

В пояснительной записке к документу целью его принятия указано "стимулирование развития цифровой экономики в Украине путем создания благоприятных условий для ведения инновационного бизнеса, привлечение инвестиций, развития цифровой инфраструктуры и привлечения талантливых специалистов".

Проектом предусматривается введение ряда мер, призванных стимулировать развитие цифровой экономики в Украине, в частности:

  • возможность избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений между резидентами "Дія City" и их работниками;
  • введение гиг-контракта - особой формы привлечения резидентами "Дія City" физических лиц для выполнения работ (оказания услуг) в рамках осуществления хозяйственной деятельности, но не исключает привлечения резидентами "Дія City" физических лиц - предпринимателей на основании других договоров, а также работников по трудовым договорам (контрактам);
  • регулирование договоров с негативными обязательствами (о неразглашении, непереманивании, неконкуренции), призванных стимулировать инвестиции в развитие талантливых специалистов и в накопление знаний и опыта в целом;
  • возможность возложения функции директора компании на другое юридическое лицо, что позволит иностранным инвесторам нанимать профессиональные управляющие компании и положить на них повышенную ответственность;
  • специальный режим налогообложения резидентов "Дія City" (который должен быть установлен отдельным законом);
  • необходимость предварительного согласования мероприятий государственного надзора (контроля) в отношении резидентов "Дія City" с руководителем или заместителем руководителя соответствующего центрального органа исполнительной власти;
  • гарантии стабильности предусмотренного законопроектом правового режима "Дія City" на протяжении 15 лет.

Напомним, что законопроект особого налогового режима для IT "Дія City" возник больше года назад и на уровне инициативы был встречен позитивно. Однако в конце 2020-го он был отправлен на доработку после шквала критики, несмотря на добровольность участия в нем, отмечало отраслевое издание Ain.ua.

В доработанном законопроекте Минцифры обещало учесть замечания IT-сообщества, но продолжило использовать для его продвижения манипулятивные заявления.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: "Цифровий колгосп?" Чому більше половини ІТ-ринку не підтримує "Дія Сіті"  

Автор: 

ВР (2889) закон (1488) парламент (1959) Мінцифри (821) Дія (634)


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все это полная фигня.
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15.07.2021 18:21 Відповісти
А шо это за крокодил, "дия сити"? Кто на этом воровать хочет?
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15.07.2021 21:04 Відповісти
Диджитализация - это способ уменьшить устоичивость государства в военное время.И это вся его функция.Выключил несколько серверов - и жопа.
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15.07.2021 21:45 Відповісти
А я так привык общаться с выродками особенно мусоров упразните
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15.07.2021 21:55 Відповісти
Вот тварі. Тепер знищать IT галузь.
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15.07.2021 22:24 Відповісти
"гарантии стабильности предусмотренного законопроектом правового режима "Дія City" на протяжении 15 лет." - шутка года, если не десятилетия. Стабильность в исполнении законов - как бы не так...
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15.07.2021 23:05 Відповісти
все дружно свалят. Синие карты никто не отменял. Налоги в Болгарии 10 процентов, самые низкие в Европе
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16.07.2021 03:17 Відповісти
Ага. Прописку онлайн уже сделали...
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16.07.2021 10:53 Відповісти
Дия Сити вообще никому не нужна. Налоги на уровне Польши или Болгарии они хотят ввести, но чтобы удержать айтишву в Украине вы сначала нормальные дороги и медицину введите, с адекватными ценами. Очереди в садики без взяток тоже введите. Для этого много денег кстати не нужно. Зачем им сейчас платить 10% налогов, и ждать что когда то может быть в стране уровень жизни станет хотя бы отдаленно напоминать уровень Польши, если это уже сейчас можно сделать, просто уехав туда. Причем нет никаких гарантий что государство не изменит налоги в любой момент, просто потому что сильно денежки нужны, после смены власти например. Как это уже случилось с инвесторами в зеленую энергетику.
И как итог - смешно звучит само название "О стимулировании...". Вообще то айти сфера и так давно была простимулирована, развивалась сама и ни у кого никаких дотаций не просила, только благодаря тому, что туда не лезли чиновники. Зачем стимулировать эту отрасль? Простимулируйте сначала ***** Коломойского, у которого бизнес-модель рушится без дешевой электроэнергии, или Ахметова, который шантажирует массовыми увольнениями если Укрзализныця не будет возить его чушки себе в убыток
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16.07.2021 13:53 Відповісти

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