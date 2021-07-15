Рада упростила присоединение к электросетям для бизнеса

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5009 с поправками во втором чтении проголосовали 347 народных депутатов.

Целью документа в пояснительной записке указано упрощение процедуры присоединения к электрическим сетям электроустановок заказчиков, сокращение количества процедур и уменьшение затрат времени заказчиков на присоединение, снятие искусственных ограничений и устранение барьеров в процедуре присоединения к электрическим сетям.

В частности, вводится правило "молчаливого согласия" при выделении земельного участка для размещения линейных объектов энергетической инфраструктуры.

Кроме того, закон предполагает внедрение механизма "единого окна" для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов, получения информации, исходных данных, необходимых для проектирования и осуществления строительно-монтажных работ, согласования проектной документации на строительство, реконструкцию и переоснащение электроустановок заказчиков.

Согласно пояснительной записке к документу, его принятие будет способствовать развитию бизнеса и улучшению инвестиционной привлекательности Украины за счет улучшения позиций в рейтинге Doing business.