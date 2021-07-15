Рада запретила продажу лекарств детям до 14 лет

Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в статью 21 закона "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям".

За соответствующий документ проголосовал 341 народный депутат, передает пресс-служба парламента.

Закон запрещает реализацию (отпуск) лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, а в случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя, лица, осуществляющие отпуск лекарств (аптечные работники), обязать реализовывать лекарственные средства только при условии предъвления документа, удостоверяющего возраст покупателя. Если последний отказывается предъявлять документ, то отпуск товара запрещается.

Также закон запрещает дистанционную доставку лекарственных средств конечному потребителю – малолетний лицу.