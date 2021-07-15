Евросоюз откроет границы для украинцев в ближайшие дни, – вице-президент ЕК

Решение об открытии ЕС границы для Украины, закрытых после введенных карантинных ограничений, является вопросом нескольких дней.

Об этом вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Я знаю, что если говорить о случаях инфицирования (коронавирусной инфекцией COVID-19, – ред.), ваши цифры выглядят многообещающими. Так что я считаю, что положительное решение – это вопрос дней. Как вы понимаете, здесь все очень осторожны, потому что мы видим, насколько ситуация нестабильна. Но все указывает на положительное решение относительно открытия границ для Украины и признания ваших сертификатов COVID", – сказал Шефчович.

Он отметил, что украинский COVID-сертификат выглядит так же, как европейский.

"Должен сказать, что вчера мы с премьер-министром Денисом Шмыгалем много времени провели вместе, "играя" с нашими смартфонами, и меня очень впечатлило то, что у него в смартфоне: сертификат COVID, который точно такой же, как у меня. Более того, у него есть свидетельство о рождении, водительские права, вид на жительство и все документы, которые мы сейчас рекомендуем нашим государствам-членам сделать такими же, чтобы положить их в так называемый электронный кошелек для документов. Я сам это видел. Я не технический специалист, но думаю, что он выглядит точно так же, как и в моем телефоне", – пояснил Шефчович.

Кроме того, вице-президент Европейской комиссии указал на то, что Европейское медицинское агентство сертифицировало такие вакцины, как Pfizer, Moderna и европейскую Astra Zeneca.

"Мы так и не получили полную документацию на Sputnik, так что она не завершена, и другие производители не спрашивали. Наверное, это одна из тех вещей, которые еще предстоит обсудить экспертам", – отметил он, отвечая на вопрос о том, какие вакцины из признанных в Украине будут признаны ЕС.

Как сообщалось, накануне послы стран-членов Европейского союза приняли решение добавить Украину в список стран, к гражданам которых не будут применяться ограничения на въезд.