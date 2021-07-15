Рада одобрила законопроект о повышении прозрачности в добывающих отраслях

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения прозрачности в добывающих отраслях".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3790 в первом чтении проголосовали 250 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, целью его принятия является усовершенствование норм закона "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях" по результатам практического его применения и внедрение положений обновленного стандарта международной Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) 2019 года.

Для этого законопроектом предложено уточнить порядок раскрытия информации, требуемой законом (порядок утверждения форм отчетности, предельный срок подачи отчетности субъектами раскрытия информации) и объем информации, подлежащей раскрытию. В частности, отдельным требованием стандарта ИПДО 2019 является раскрытие (обнародование) контрактов на недропользование, заключаемых инвесторами с государством (уполномоченным лицом государства) начиная с 1 января 2021 года;

Кроме того, предлагается внедрить отчетность в том числе и за суммы платежей за выбросы двуокиси углерода, предоставлять сведения о среднесписочной численности работников с определением количества работников каждого пола.

Проектом также предлагается усовершенствовать терминологию, применяемую в законе, уточнить круг субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, а также усовершенствовать порядок формирования Многостороннего группы по имплементации ИПДО и урегулировать вопрос ответственности компаний, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, за предоставление недостоверной информации.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады в своих выводах к законопроекту отмечает, что документом предусматривается внедрение только части требований стандарта ИПДО 2019, другая же часть его положений остается неучтенной. Это касается, в частности, положений Стандарта раскрытия информации: об управлении доходами и расходами; социально-экономических расходах, в частности, расходах компаний на социальные нужды и охрану окружающей среды; квазифискальных расходах государственных предприятий; общий обзор вклада добывающего сектора в экономику; влияние добывающих отраслей на окружающую среду и тому подобное.