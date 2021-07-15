Минстратегпром запланировал производство авиатехники на 200 миллиардов до 2030 года

При условии реализации Программы-2030 по восстановлению украинского авиастроения в полном объеме до 2030 года должен быть обеспечен объем производства авиационной техники на общую сумму более 200 млрд грн, в итоге в бюджеты разных уровней будет направлено 60-65 млрд грн, сохранено не менее 60 тыс. и создано около 8 тыс. новых рабочих мест, достигнут рост заработной платы занятых в отрасли в 2-3 раза.

Об этом сообщает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Цель Программы-2030 заключается в содействии созданию на базе предприятий авиационной промышленности Украины конкурентоспособного, интегрированного в мировую авиационную промышленность, целостного авиастроительного комплекса, способного удовлетворить потребности государства в современной авиационной технике, а также обеспечить ее экспорт на внешние рынки.

Как сообщается, в настоящее время продолжается плановая работа по подготовке к утверждению проекта Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы (Программа-2030). Сейчас уже пройдены следующие этапы:

одобрена Концепция Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы;

в январе 2021 года приказом Минстратегпрома определен государственный заказчик, руководитель и разработчик Программы-2030;

в феврале 2021 года проект Программы-2030 прошел общественное обсуждение и был направлен на рассмотрение центральным органам исполнительной власти. Полученные замечания и предложения обработаны и учтены в проекте документа;

в июне 2021 года получено заключение научно-технической экспертизы по проекту Программы-2030;

в течение июня 2021 года положительные выводы относительно проекта Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы предоставили Минцифры, Минэкономики и Минфин;

в июле 2021 года приказом Минстратегпрома утверждена Методика оценки эффективности Программы-2030;

подготовлен и направлен на правовую экспертизу в Министерство юстиции Украины проект постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении "Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О развитии авиастроительной отрасли Украины".