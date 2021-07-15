Антимонопольный комитет оштрафовал "Киевтранспарксервис" на 2,6 миллиона

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета (АМКУ) признала коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" нарушителем законодательства о защите экономической конкуренции и наложила на него штраф в размере 2,61 млн грн.

АМКУ установил, что предприятие является единственным оператором по парковке транспортных средств, взысканию парковочного сбора и изготовлению абонементных парковочных талонов в Киеве, сообщает пресс-служба комитета.

Кроме того, Киевский горсовет поручил этом КП начать продажу прав на размещение и/или обустройство парковок в столице через электронную систему "ProZorro.Продажи".

Поэтому в период с марта 2019 года по май 2021 года "Киевтранспарксервис", занимая монопольное положение на соответствующем рынке, устанавливал для победителей электронных аукционов дополнительную обязанность уплаты единовременного платежа за право заключения договора о передаче в эксплуатацию соответствующих площадок для парковки и обеспечительного платежа.

Причем за отказ от заключения указанного договора или от подписания актов приема-передачи таких площадок в эксплуатацию предусматривался штраф.

По результатам рассмотрения дела Временная административная коллегия АМКУ признала эти действия КП "Киевтранспарксервис" нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, а именно – злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением на рынке продажи прав на эксплуатацию площадок для парковки в Киеве.

"За вышеперечисленные действия КП "Киевтранспарксервис" оштрафовано на 2,61 млн грн. КП должно устранить нарушения и в течение 10 дней сообщить об этом АМКУ", – сказано в сообщении.