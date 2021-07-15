В Украине могут начать вакцинировать от коронавируса в аптеках

В Украине планируют запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках, однако этот вопрос еще находится на рассмотрении.

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родина в эфире телеканала "Дом".

"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но прорабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках. Тем более, у нас будет сезон гриппа, и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью", - пояснил Родина.

Всего в Украине, по его словам, работают около 1200-1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения начало использование вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech от COVID-19 в центрах массовой вакцинации.

По данным Минздрава на 12 июля, Украина уже получила более 5,6 млн доз различных вакцин, в частности 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, почти 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, и почти 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca различных производителей.