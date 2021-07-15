SkyUp запустит масштабную чартерную программу в Саудовскую Аравию

Украинский лоукостер SkyUp объявил о запуске масштабной чартерной программы в Саудовскую Аравию сразу по четырем направлениям. Первый рейс авиакомпания хочет выполнить 3 августа.

Лоукостер планирует летать из Киева по два раза в неделю в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд и в Джедду, которая расположена рядом со священным для мусульман городом Мекка, а также раз в неделю в портовый город Даммам, передает avianews.com.

Четвертый маршрут - из Львова в Даммам. SkyUp планирует полеты по этому направлению с частотой раз в неделю.

На сайте лоукостера билеты из Киева в Эр-Рияд продаются по цене от 13 600 грн в обе стороны с учетом перевозки только ручной клади. Ее габариты не должны превышать 55х40х20 см, а вес 9 кг. Билеты с включенным багажом стоят от 15 600 грн в обе стороны.

В расписание все четыре рейса SkyUp в Саудовскую Аравию внесены до конца октября 2021 года.

Отмечается, что въезд украинцев в Саудовскую Аравию осложнен. Они должны получить визу, пройти полную вакцинацию одобренными вакцинами Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna или Johnson&Johnson и сделать тест на коронавирус перед вылетом. Те, кто не прошел вакцинацию, должны сделать тест и пройти недельный карантин по прилету в Саудовскую Аравию. Страна не признает сертификаты о вакцинации, если человек получил препарат CoronaVac китайской компании Sinovac.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Flynas (Саудовская Аравия) со 2 июля запустила прямые рейсы из Джидды в Киев.

Flynas запустила первый рейс из Киева в Эр-Рияд 11 июня 2021 года. Ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.