Рада разрешила пропускать лиц с инвалидностью на границе без очереди

Верховная Рада разрешила обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди и обеспечить внеочередной пропуск их через государственную границу.

За принятие соответствующего законопроекта №4113 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью" в целом проголосовал в целом 341 народный депутат, передает Интерфакс-Украина.

Согласно законопроекту, лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие (не более одного) лиц с инвалидностью первой группы или детей-инвалидов, имеют право на внеочередное обслуживание в любых кассах, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности, которые предоставляют любые услуги населению.

Лица с инвалидностью, направляющиеся на лечение (при наличии подтверждающих документов), лица с инвалидностью первой группы и дети с инвалидностью имеют право на приоритет перед другими лицами на прохождение предусмотренных законодательством видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины, контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории и выезда из таких территорий. Вместе с ними в приоритетном порядке могут следовать не более двух сопровождающих, а в случае необходимости – близкие родственники первой линии родства.

В пунктах пропуска через государственную границу Украины для автомобильного сообщения и контрольных пунктах въезда-выезда на временно оккупированных территориях приоритет может предоставляться при следовании в пешем порядке или на легковом автомобиле, при условии отсутствия в транспортном средстве других лиц.

Проект закона предусматривает внесение изменений в законы "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", "О Государственной границе Украины", "О Государственной пограничной службе Украины" и "О пограничном контроле".