Нацсовет оштрафовал телеканал Коломойского за трансляцию российского сериала

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ООО "ТРК "Студия 1+1" за нарушение требований украинского языкового законодательства во время трансляции телесериала "Кухня" на 71,5 тыс. грн.

Согласно сообщению на сайте Нацкомиссии, такое решение принято по итогам внеплановой проверки на основании обращения гражданина.

"Проанализировав предоставленные лицензиатом документы и объяснения, по результатам проверки было установлено, что трансляция сериала "Кухня" (производства ООО "KeyStone Production" по заказу ЗАО "YBW Group", 2013, Россия) на русском языке с украинскими субтитрами является нарушением требований абзаца второго части пятой статьи 10 закона "О телевидении и радиовещании", – сказано в сообщении.

Поэтому Национальный совет, учитывая нормы закона применила к вещателю санкцию "взыскание штрафа". Это – 5% суммы лицензионного сбора, что для телеканала "1+1" составляет 71 488,95 грн.

В течение 30 дней со дня уведомления Национальным советом о принятом решении компания должна оплатить штраф в государственный бюджет.