Киевское метро за полгода перевезло более 140 миллионов пассажиров

За шесть месяцев 2021 года киевским метрополитеном воспользовалось более 140 млн пассажиров. За аналогичный период 2019 года подземка перевезла 244 млн человек.

Об этом говорится в сообщении "Киевского метрополитена".

Так, на сегодня среднесуточный пассажиропоток составляет 775,1 тыс. человек. В 2019 году этот показатель составил почти 1,4 млн. Обязательным при проезде в метрополитене остается масочный режим. Учитывая карантинные ограничения, оплачивать проезд рекомендуют бесконтактно.

Для оплаты прохода на станцию можно воспользоваться:

транспортной картой

приложением "Киев Цифровой"

разовым qr-билетом

бесконтактной банковской картой

бесконтактной оплатой с приложениями Google Pay или Apple Pay

Льготники Киева пользуются в метрополитене "Карточкой киевлянина", а общегосударственные должны предъявить оригинал льготного удостоверения контролеру.

Ранее сообщалось, что коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпасстранс" обратились к столичным властям с требованием привести тарифы на проезд в общественном транспорте экономически обоснованному уровню во избежание сокращения частоты выхода транспорта на маршруты.

Как было указано в официальном обращении, себестоимость перевозки одного пассажира в метро по расчетам на 2021 год составляет 20,04 грн, а экономически-обоснованный тариф – 21,05 грн, при том что сейчас доход метрополитена с одного пассажира составляет 6,38 грн, а перевозки льготников не компенсируются.

Соответственно, в случае неповышения тарифа на проезд в метро, предприятию необходимы дотации из городского бюджета в размере минимум 1,5 млрд грн, а убытки предприятия в 2021 году ожидаются на уровне около 3,4 млрд грн.