Украина подписала договор о безвизе с Перу
Украина и Перу подписали соглашение об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.
Об этом говорится в сообщении МИД Украины.
Соглашение вводит взаимный безвизовый режим поездок для граждан Украины и Перу сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Для граждан Украины останется возможность осуществления безвизовых туристических поездок в Перу на срок до 183 дней, которую Республика Перу ввела односторонним решением в 2003 году.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном безвизе для китайских туристов с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.
Джерело: МИД
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Марк Исаакович
показати весь коментар15.07.2021 20:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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