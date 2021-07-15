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Украина подписала договор о безвизе с Перу

Украина подписала договор о безвизе с Перу

Украина и Перу подписали соглашение об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Соглашение вводит взаимный безвизовый режим поездок для граждан Украины и Перу сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Для граждан Украины останется возможность осуществления безвизовых туристических поездок в Перу на срок до 183 дней, которую Республика Перу ввела односторонним решением в 2003 году.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном безвизе для китайских туристов с 1 апреля по 30 сентября 2021 года. 

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Джерело:  МИД
Перу (8) безвізовий режим (337)


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15.07.2021 20:03 Відповісти

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