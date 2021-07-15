Рада провалила законопроект о контроле за промышленными выбросами

Верховная Рада отклонила проект закона "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4167 в первом чтении проголосовали 156 нардепов при минимально необходимых 226 голосах.

"Решение не принято, закон отклонен", – констатировал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Согласно пояснительной записке, законопроект был призван имплементировать в законодательство Украины Директиву 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 года, принятую с целью предотвращения и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ и контроль операций в сфере управления отходами.

Законопроект разработан во исполнение указа президента Владимира Зеленского №837 от 8 ноября 2019 года "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", его принятие является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Проект закона предусматривает внедрение интегрированных разрешений на выбросы по европейскому образцу, а также требований к мониторингу выбросов и контролю субъектов хозяйствования, которые получили такое разрешение.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада уже дважды направляла этот законопроект на доработку.

При этом в ТОП-10 предприятий-плательщиков налога на выбросы в 2020 году, а значит и главных загрязнителей, входит 6 предприятий Рината Ахметова, 1 предприятие индийца Лакшми Миттала, 2 предприятия принадлежат государству, еще одно – нардепу Максиму Ефимову.

Подробнее читайте в материале: Як законопроєкт №4167 ліквідує "договорняки" олігархів та чиновників у сфері промислового забруднення