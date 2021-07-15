Рада провалила законопроект о контроле за промышленными выбросами
Верховная Рада отклонила проект закона "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4167 в первом чтении проголосовали 156 нардепов при минимально необходимых 226 голосах.
"Решение не принято, закон отклонен", – констатировал спикер парламента Дмитрий Разумков.
Согласно пояснительной записке, законопроект был призван имплементировать в законодательство Украины Директиву 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 года, принятую с целью предотвращения и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ и контроль операций в сфере управления отходами.
Законопроект разработан во исполнение указа президента Владимира Зеленского №837 от 8 ноября 2019 года "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", его принятие является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.
Проект закона предусматривает внедрение интегрированных разрешений на выбросы по европейскому образцу, а также требований к мониторингу выбросов и контролю субъектов хозяйствования, которые получили такое разрешение.
Как сообщалось, ранее Верховная Рада уже дважды направляла этот законопроект на доработку.
При этом в ТОП-10 предприятий-плательщиков налога на выбросы в 2020 году, а значит и главных загрязнителей, входит 6 предприятий Рината Ахметова, 1 предприятие индийца Лакшми Миттала, 2 предприятия принадлежат государству, еще одно – нардепу Максиму Ефимову.
Подробнее читайте в материале: Як законопроєкт №4167 ліквідує "договорняки" олігархів та чиновників у сфері промислового забруднення
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Ахметов - это бандит русско-украинской мафии - международного преступного синдиката.
Несмотря на президентский курс на деолигархизацию, ряд народных депутатов продолжает тайно посещать офис бизнесмена Ильи Павлюка, которого называют их куратором.
Как говорится в расследовании Bihus.Info, после таких визитов "группа Павлюка" в парламенте голосует за выгодные для бизнеса олигарха Рината Ахметова законопроекты.
К правкам были причастны также нардепы, если честно не могу их назвать нардепами Украины... проститутки и шестерки ахметова - Маргарита Шол. Дмитрий Соломчук, Олег Марусяк и Богдан Торохтий, Максим Павлюк, Елена Лис и Игорь Васильковский. - которых журналисты также замечали в офисе Павлюка. регулярные визиты депутатов партии "Слуга народа" в офис Павлюка перед важными голосованиями. Отмечается, что эти депутаты регулярно действуют в интересах коррумпироваго Ахметова.
1.невозможна в принципе для существующей технологии, производство просто закрывается;
2. Возможна и экономически целесообразна( по получающейся себестоимости) но требует разовых или длительных допустимых затрат,сопоставимых со строительством нового производства;
3. Экономически целесообразна и относительно бюджетна но требует системной длительной реализации.
Теперь,умники,берем дебет/кредит государства( сейчас МИНУС 2-9млрд$) в год и задаем себе вопрос где СЕЙЧАС взять 10млр$,которые "исчезнут" из бюджета,ну и кумулятивный эффект ибо на каждом рабочем,занятом в промышленности, зарабатывает 20 человек( торговля,малый,средний бизнес,сфера обслуживания,......) Балбасы так и говорят,закройте. Умные говорят-создайте систему,где предприятию будет ВЫГОДНО улучшать экологию и РАБОТАТЬ. Умные считают,в Украине все эмоциональные( плохо,хорошо,много,мало,нравиться,не нравиться и тому подобная чушь при принятии РЕШЕНИЙ) Поэтому у нас как у нас. Никто из балбесов даже не задался вопросом а по валовому выбросу КТО больше всего загрязняет окружающую среду? Например в Киеве где зарегистрировано 15% промышленных предприятий Украины основной загрязнитель ТРАНСПОРТ(95%) Так давайте запретим машины! Нет? А выхлопные газы от сгорания нашего топлива с БЕНЗОЛОМ ( который безбожно мешают в бензин) это хуже чем те коксохимы,которые ратуют закрыть( ну из-за оксидантов>=онкология). Ось как то так.