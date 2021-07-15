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Рада провалила законопроект о контроле за промышленными выбросами

Рада провалила законопроект о контроле за промышленными выбросами

Верховная Рада отклонила проект закона "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4167 в первом чтении проголосовали 156 нардепов при минимально необходимых 226 голосах.

"Решение не принято, закон отклонен", – констатировал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Согласно пояснительной записке, законопроект был призван имплементировать в законодательство Украины Директиву 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 года, принятую с целью предотвращения и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ и контроль операций в сфере управления отходами.

Законопроект разработан во исполнение указа президента Владимира Зеленского №837 от 8 ноября 2019 года "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", его принятие является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Проект закона предусматривает внедрение интегрированных разрешений на выбросы по европейскому образцу, а также требований к мониторингу выбросов и контролю субъектов хозяйствования, которые получили такое разрешение.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада  уже дважды направляла этот законопроект на доработку.

При этом в ТОП-10 предприятий-плательщиков налога на выбросы в 2020 году, а значит и главных загрязнителей, входит 6 предприятий Рината Ахметова, 1 предприятие индийца Лакшми Миттала, 2 предприятия принадлежат государству, еще одно – нардепу Максиму Ефимову.

Подробнее читайте в материале: Як законопроєкт №4167 ліквідує "договорняки" олігархів та чиновників у сфері промислового забруднення

Автор: 

ВР (2889) законопроєкт (1683) промисловість (453) екологія (410)


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Топ коментарі
+10
Ахметкины дернули за нужные веревочки и марионетки дружно исполнили свой долг перед олигархами...
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15.07.2021 18:29
+7
Как неожиданно-то ... Суки урода небось единогласно были против ?
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15.07.2021 18:01
+6
"Деолігархізація" повним ходом.
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15.07.2021 19:33
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Как неожиданно-то ... Суки урода небось единогласно были против ?
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15.07.2021 18:01 Відповісти
Зато
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15.07.2021 18:07 Відповісти
Зато одобрила введение налоговых льгот для казино и лотерей
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15.07.2021 18:07 Відповісти
Ахметкины дернули за нужные веревочки и марионетки дружно исполнили свой долг перед олигархами...
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15.07.2021 18:29 Відповісти
А Зеублюдок ,что , как всегда ни при чем?Когда 🤢🐲😈💩ему , гниде надо Украину продавать ,все его пришлепнутые «слуги» голосуют ,в едином порыве , как шелковые
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16.07.2021 08:20 Відповісти
яка собака буде лаяти на господаря
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15.07.2021 19:00 Відповісти
"Деолігархізація" повним ходом.
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15.07.2021 19:33 Відповісти
і чого сидим!? чисте повітря забрали! а ми сидим! Кривий Ріг скоро видно не буде!*
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15.07.2021 19:57 Відповісти
За кого голосував той Кривий Ріг? Нехай забирають його назад додому!
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15.07.2021 23:11 Відповісти
Поселить бы всех этих уродов на территории Запорожкокс и не выпускать от туда..
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15.07.2021 21:39 Відповісти
Протягивают только все выгодное коррумпированым олигархам, вредители Украины...такие Ахметов, коломойский, фирташ, питерский - Новинский.... А народу и государству = полный пшик.
Ахметов - это бандит русско-украинской мафии - международного преступного синдиката.

Несмотря на президентский курс на деолигархизацию, ряд народных депутатов продолжает тайно посещать офис бизнесмена Ильи Павлюка, которого называют их куратором.
Как говорится в расследовании Bihus.Info, после таких визитов "группа Павлюка" в парламенте голосует за выгодные для бизнеса олигарха Рината Ахметова законопроекты.

К правкам были причастны также нардепы, если честно не могу их назвать нардепами Украины... проститутки и шестерки ахметова - Маргарита Шол. Дмитрий Соломчук, Олег Марусяк и Богдан Торохтий, Максим Павлюк, Елена Лис и Игорь Васильковский. - которых журналисты также замечали в офисе Павлюка. регулярные визиты депутатов партии "Слуга народа" в офис Павлюка перед важными голосованиями. Отмечается, что эти депутаты регулярно действуют в интересах коррумпироваго Ахметова.
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16.07.2021 01:18 Відповісти
деньги не пахнут, их дают тогда, когда есть желание их взять. Ринат содержит депутатов, они простые содержанки.
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16.07.2021 04:12 Відповісти
продажные твари : в мариуполе , запорожье и т.д. каждый день выбросы в воздух,шлейф тянется по 30 - 40 км над городом и в " курортные места " .... Фирсов оштрафовал МКК Ильича за выбросы на 10 мл - через несколько дней саранча сожрала человека - УВОЛИЛИ по просьбе самого большого засерателя плапнеты - ахметова .... в мариуполе онкология и прилегающее кладбище ужасных размеров - самое большое в Европе , вот поэтому вся эта плеснява в ОТВЕТЕ за смерти людей !!!
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16.07.2021 06:58 Відповісти
Теперь ясно видно кто входит в тот "народ", которому служат зеленные уроды. Обычные граждане Украины в этот список не входят, ЗЕбанда служит только интересам олигархов.
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16.07.2021 07:11 Відповісти
Это было ясно с первой секунды , когда порношут🤢🤥🤡- марионетка ,»одиннарот» решил , а 73% господ🐑🐏 ,позволили сделать его прислугой всех этих олигархов ! Теперь радуйтесь , веселитесь и получайте ,то ,что заслужили за предательство Украины
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16.07.2021 08:15 Відповісти
Ты знаешь,что партия Порошенка на пару с опзж провалили, этот закон.Дишите глубже порохоботы, ахметовской отравой.
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16.07.2021 11:43 Відповісти
Это называния красивым словом " лоббирование". А проще, кто платит тот и заказывает музыку. ( ну как и по "налогообложению" игорных заведений.) Увы , власти меняются, одни уходят, другие приходят но в этом смысле ничего не меняется, да и не изменится.
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16.07.2021 09:42 Відповісти
Рада провалила законопроект о контроле за промышленными выбросами - Цензор.НЕТ 6615
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16.07.2021 11:40 Відповісти
Партия Порошенка на пару с опзж провалили этот закон.Дишите глубже порохоботы, ахметовской отравой.
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16.07.2021 11:42 Відповісти
Спасибо гражданам Украины за Партию Порошенка и опзж которые провалили, этот закон.
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16.07.2021 11:46 Відповісти
Коментарии глупейшие. Уважаемые, почитайте предлагавшийся законопроект. По нему в течении двух лет надо остановить ВСЮ промышленность. ТОЛЬКО НОВЫЕ производства МОГУТ работать по таким выбросам и сбросам. Для ранее построенных В ЕС предприятий по существующим СЕЙЧАС нормативам -ОСТАЮТСЯ СТАРЫЕ НОРМЫ или эти предприятия закрываются. Потому ЧТО снижение выбросов до того порога ,который предлагается :
1.невозможна в принципе для существующей технологии, производство просто закрывается;
2. Возможна и экономически целесообразна( по получающейся себестоимости) но требует разовых или длительных допустимых затрат,сопоставимых со строительством нового производства;
3. Экономически целесообразна и относительно бюджетна но требует системной длительной реализации.
Теперь,умники,берем дебет/кредит государства( сейчас МИНУС 2-9млрд$) в год и задаем себе вопрос где СЕЙЧАС взять 10млр$,которые "исчезнут" из бюджета,ну и кумулятивный эффект ибо на каждом рабочем,занятом в промышленности, зарабатывает 20 человек( торговля,малый,средний бизнес,сфера обслуживания,......) Балбасы так и говорят,закройте. Умные говорят-создайте систему,где предприятию будет ВЫГОДНО улучшать экологию и РАБОТАТЬ. Умные считают,в Украине все эмоциональные( плохо,хорошо,много,мало,нравиться,не нравиться и тому подобная чушь при принятии РЕШЕНИЙ) Поэтому у нас как у нас. Никто из балбесов даже не задался вопросом а по валовому выбросу КТО больше всего загрязняет окружающую среду? Например в Киеве где зарегистрировано 15% промышленных предприятий Украины основной загрязнитель ТРАНСПОРТ(95%) Так давайте запретим машины! Нет? А выхлопные газы от сгорания нашего топлива с БЕНЗОЛОМ ( который безбожно мешают в бензин) это хуже чем те коксохимы,которые ратуют закрыть( ну из-за оксидантов>=онкология). Ось как то так.
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16.07.2021 14:54 Відповісти
Не бреши ублюдок.Фильтры на трубы надо ставить,а не дворци покупать и штрафи реальные платить, за отравление людей.Не надо здесь сыпать словесным поносом по поводу транспорта.
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16.07.2021 19:39 Відповісти

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