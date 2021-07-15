Интерпол объявил Жеваго в международный розыск, – ГБР (обновлено)

По запросу Государственного бюро расследовний (ГБР) Интерпол объявил в международный розыск народного депутата Верховной Рады Украины III-VIII созывов.

Как сообщает пресс-служба ГБР, речь идет о бывшем владельце банка "Финансы и Кредит" Константине Жеваго, которому в сентябре 2019 года было сообщено о подозрении по делу о растрате $113 млн средств этого финансового учреждения.

"Подконтрольная ему офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как офшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", – напоминают в ГБР.

В свою очередь в пресс-службе Жеваго заявляют, что информация о его объявлении в международный розыск не соответствует действительности.

"Сегодня никаких официальных подтверждений этого заявления от Интерпола нет. На сайте этой уважаемой организации также отсутствует соответствующая информация", – подчеркивают в пресс-службе бизнесмена.

В то же время сообщении отмечается, что Интерпол такой запрос от украинской стороны действительно рассматривает.

"Мы знаем, что Интерпол рассматривает это дело, но окончательное решение еще не принято. Обращаем внимание, что ходатайство украинского бюро Интерпола было направлено в центральный офис организации еще в октябре прошлого года", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в начале августа 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября 2019 года следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября того же года директор ГБР Роман Труба заявлял, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.