Рада одобрила законопроект для легализации самосейных лесов

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по сохранению лесов".

Как передает БизнесЦензор, принятие соответствующего законопроекта №5650 в первом чтении поддержал 301 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, законом "Об основных принципах (стратегии) ​​государственной экологической политики Украины на период до 2030 года" предусмотрено повысить лесистость территории Украины с нынешних 15,9% до 20%, для чего необходимо создать более 2 миллионов гектаров новых лесов.

В то же время в Украине по разным оценкам уже существует 300-500 тысяч гектаров самосейных лесов, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения.

Законопроектом предложено установить механизм сохранения таких самосейных лесов с последующим ведением лесного хозяйства на этих территориях. При этом упрощается процедура ведения лесного хозяйства для постоянных лесопользователей и владельцев лесов на площади менее 100 га.

Кабинету министров предоставляется право согласовывать изменение целевого назначения лесов на землях всех категорий, а также право предоставлять в постоянное пользование леса государственной формы собственности для ведения лесного хозяйства.

Проект закона также предусматривает введение запрета на использование инвазивных видов деревьев при лесоразведении, упрощение самой процедуры лесоразведения, а также упрощение процедуры перевода в земли лесного фонда земель частной собственности при желании владельца.

Также предусмотрено внедрение механизма выкупа государством земельных участков для сохранения территорий природно-заповедного фонда и ведения лесного хозяйства.

Кроме того, законопроектом предложено ввести запрет на распашку пастбищ и сенокосов на период до 2025 года.

Также планируется проведение инвентаризации отличных от пашни участков, которые были переданы из государственной в коммунальную собственность с целью выявления природоохранных участков и принятия мер для их сохранения.

Принятие законопроекта, по мнению авторов документа, "обеспечит увеличение лесистости Украины, сохранение уникальных природных степных участков, остановку процессов опустынивания и деградации земель, сохранение биоразнообразия, уменьшит градус социальной напряженности, связанный с распашкой пастбищ и сенокосов".

Как сообщалось, в начале июня президент Владимир Зеленский подписал указ о реализации проекта "Зеленая страна" для увеличения количества лесов в Украине. По словам главы государства, в рамках проекта за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га. Для этого в ближайшие три года Зеленский пообещал высадить в Украине 1 млрд деревьев.