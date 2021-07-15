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Рада приняла закон об идентификации объектов повышенной опасности

Рада приняла закон об идентификации объектов повышенной опасности

Верховная Рада приняла закон об упорядочении процедуры идентификации объектов повышенной опасности.

За принятие соответствующего законопроекта №4407 во втором чтении и в целом проголосовал 291 народный депутат на внеочередном заседании 15 июля, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект предусматривает приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой Севезо III Европейского парламента о контроле угроз возникновения аварий, связанных с использованием опасных веществ.

Документ предлагает внести изменения в Кодекс гражданской защиты и три закона, согласно которым можно будет упорядочить процедуры отнесения объектов к категории объектов повышенной опасности (идентификации), отмену согласования плана локализации и ликвидации аварий и передачу функций по защите населения за пределами объекта на местные органы исполнительной власти.

Проект закона также предусматривает отмену декларации безопасности на объектах повышенной опасности. При вводе в эксплуатацию такого объекта предлагается предоставлять отчет о мерах безопасности, который готовится по упрощенной процедуре и будет в публичном доступе.

Кроме того, проект закона устанавливает обязательство субъектов хозяйствования самостоятельно приостанавливать производство там, где возникла авария.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
аварія (85) закон (1488)


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