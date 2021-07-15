Рада приняла закон об идентификации объектов повышенной опасности

Верховная Рада приняла закон об упорядочении процедуры идентификации объектов повышенной опасности.

За принятие соответствующего законопроекта №4407 во втором чтении и в целом проголосовал 291 народный депутат на внеочередном заседании 15 июля, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект предусматривает приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой Севезо III Европейского парламента о контроле угроз возникновения аварий, связанных с использованием опасных веществ.

Документ предлагает внести изменения в Кодекс гражданской защиты и три закона, согласно которым можно будет упорядочить процедуры отнесения объектов к категории объектов повышенной опасности (идентификации), отмену согласования плана локализации и ликвидации аварий и передачу функций по защите населения за пределами объекта на местные органы исполнительной власти.

Проект закона также предусматривает отмену декларации безопасности на объектах повышенной опасности. При вводе в эксплуатацию такого объекта предлагается предоставлять отчет о мерах безопасности, который готовится по упрощенной процедуре и будет в публичном доступе.

Кроме того, проект закона устанавливает обязательство субъектов хозяйствования самостоятельно приостанавливать производство там, где возникла авария.