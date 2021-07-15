Рада одобрила новую редакцию закона о Фонде госимущества

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в закон "О Фонде государственного имущества Украины" и другие законодательные акты Украины относительно содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества".

Как передает БизнесЦензор, принятие соответствующего законопроекта №4572 в первом чтении поддержали 257 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, указанным законопроектом фактически излагается в новой редакции закон "О Фонде государственного имущества Украины". В частности, предусмотрено формирование правления ФГИ, устанавливаются размеры должностных окладов руководства Фонда, его территориальные органы лишаются статуса юрлиц и т.п.

Кроме того, с целью ускорения приватизационных процессов предложен ряд изменений в другие законодательные акты.

В частности, предложено запретить обеспечение иска путем наложения ареста на имущество (в том числе имущественные права или другие активы), в отношении которого принято решение о приватизации.

Кроме того, предусмотрена возможность проводить первичное публичное размещение акций (IPO) для государственных компаний.

Также расширяются полномочия ФГИ по включению объектов госсобственности в перечень объектов, подлежащих приватизации, в частности объектов по которым выявленная задолженность превышает 50% балансовой стоимости активов.

Вводится возможность продажи объектов большой приватизации через электронные площадки, а также расширяется круг объектов, которые могут передаваться в аренду.

При этом предложено отменить для переданных на приватизацию госкомпаний требование по созданию независимых наблюдательных советов, а также предусмотрена возможность преобразования государственных коммерческих предприятий при приватизации, в том числе и в общества с ограниченной ответственностью.

Кроме того, законопроектом предусмотрена выплата компенсации арендатору затрат на улучшение арендованного государственного имущества в случае приватизации его другим покупателем.

При этом предлагается направлять в госбюджет только 88% средств от приватизации объектов большой приватизации и 67% средств от приватизации объектов малой приватизации, а остальные 12% и 33% направлять в спецфонд госбюджета, за исключением 10% поступлений от малой приватизации, которые предложено перечислять в бюджеты развития соответствующих местных бюджетов по месту регистрации объекта.

Согласно выводам профильного парламентского комитета, Министерство энергетики, Министерство внутренних дел и Министерство финансов не поддерживают законопроект.

В свою очередь Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета отмечает, что законопроект потребует дополнительных расходов государственного бюджета на функционирование ФГИ, а также может привести к уменьшению доходов бюджетов от платы за аренду государственного или коммунального имущества в зависимости от практики применения данной законодательной инициативы.