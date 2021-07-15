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Без диджитализации процессов бизнес вымрет, как динозавры, – Шимкив

Без диджитализации процессов бизнес вымрет, как динозавры, – Шимкив

В современном мире выигрывает тот бизнес, который сможет предложить свои услуги разным поколениям, в первую очередь, молодому. А для того, чтобы создавать интересные и востребованные продукты, необходимо активно внедрять цифровые-технологии, как внутри организации, так и в работе с клиентами.

Об этом  заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив,  выступая на GET Business Festival-2021, передает пресс-служба компании.

Он отметил, что использование облачных технологий позволяет работать в любой точке мира, в любое время, каждому члену команды.

"Дарница" – это первая фармацевтическая компания в Украине, и одна из первых в Европе, которая глубоко внедрила ERP-систему в облаке для управления бизнес-процессами. Таким образом мы гарантируем ее доступность в любой точке мира, в любое время, несмотря на любые пандемии, и это дает нам преимущество перед нашими конкурентами", – отметил Шимкив.

По его словам, облачные технологии также позволяют значительно быстрее получать любые аналитические данные даже с телефона, а совместная работа над документами существенно сокращает время для решения того или иного вопроса в компании.

"В процессе диджитализации "Дарницы" мы перешли на такой формат работы. И мы в 2 раза сократили время, которое люди тратят на согласование различных документов", – добавил глава совета директоров Darnitsa Group.

Еще одним залогом успешного бизнеса, по его словам, является умение эффективно работать с современными социальными сетями, в том числе теми, которые вызывают особый интерес у молодого поколения. В качестве примера он привел волну мемов и Tik-Tok-видео о препарате "Корвалол-Дарница" во время Евро-2020.

"Мы благодарны украинским болельщикам, так как благодаря им только одна неделю обсуждения "Корвалола" в Facebook, Instagram и Tik-Tok увеличила продажи на 32%. Это – сила социальных медиа. Но надо уметь работать с этой аудиторией. Ваши потребители – это поколение Z. Они родились с телефоном в руке. Если вы ничего не делаете с диджитал – вы динозавр, и вы вымрете. Выиграет тот, кто сможет дотянуться до любого поколения и предложить новые сервисы, новую идею, продукт, который будет интересен всем", – подчеркнул Шимкив.

Напомним, "Дарница" вошла в рейтинг 25 украинских компаний, которые являются лидерами диджитализации.

Автор: 

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Земунизмъ - это бандитская власть плюс диджитализация всей страны.
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15.07.2021 19:30 Відповісти
Я думав - без хліба, молока, овочів та фруктів. А Нє.. Собака, без джиталізації....
Коли виросте покоління тіктокірів і інстаграмщиків, а вимре покоління хліборобів - тоді прийде повний діджитал..
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15.07.2021 19:31 Відповісти
Кажіть хочаб «оцифровування» або там «цифрова конверсія»! «Діджіталізація» звучить по дебільному.
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15.07.2021 19:42 Відповісти
Чувак наварил нехило бабла, навешав лапши на уши работодотелю. Но это не надолго.
Любой работодатель в конце концов берет в руки калькулятор, прикидывает убытки и дает с носака под зад подобным диджитизаторам.
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15.07.2021 19:45 Відповісти
Джигитализаторы куевы. С такой системой налогообложения бизнес умрет и в цифровом виде и в аналоговом.
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15.07.2021 19:46 Відповісти
Бєнін бізнес вже "діджиталвзований"? А ахмєткін? А фірташовий? Може "діджиталізували" всі фінансові операції держбюджету з 1991 року (щоб відстежити втрати та зловживання)?
Аааа! В бюджеті ж дірка! Треба "діджиталізувати" наявний бізнес (не чипаючи "поважних бізнесменів" та їх "інвестиційних нянь") щоб протриматись до осені!
Дайош хриплосик! Дайош виступ найвеличнішого на форумі під гаслом "Україна 30. Збільшення податків то є благо!"... Дайош виступ д'Єрмака про необхідність чогось там і розуміння мікро, малого та середнього бізнесу! Все "па просьбам трудящихся"!
Вони дійсно вважають себе безсмертними і що влада у цих дєрмаків буде вічно?
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15.07.2021 20:52 Відповісти
... ура, терь я наконец понел, почему в 5 веке загнулась Священная Римская Империя - им нехватало дидительдижацитии, или дидижицитилидзиза.... ёптваюматизации
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16.07.2021 07:08 Відповісти

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