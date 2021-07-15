Без диджитализации процессов бизнес вымрет, как динозавры, – Шимкив

В современном мире выигрывает тот бизнес, который сможет предложить свои услуги разным поколениям, в первую очередь, молодому. А для того, чтобы создавать интересные и востребованные продукты, необходимо активно внедрять цифровые-технологии, как внутри организации, так и в работе с клиентами.

Об этом заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, выступая на GET Business Festival-2021, передает пресс-служба компании.

Он отметил, что использование облачных технологий позволяет работать в любой точке мира, в любое время, каждому члену команды.

"Дарница" – это первая фармацевтическая компания в Украине, и одна из первых в Европе, которая глубоко внедрила ERP-систему в облаке для управления бизнес-процессами. Таким образом мы гарантируем ее доступность в любой точке мира, в любое время, несмотря на любые пандемии, и это дает нам преимущество перед нашими конкурентами", – отметил Шимкив.

По его словам, облачные технологии также позволяют значительно быстрее получать любые аналитические данные даже с телефона, а совместная работа над документами существенно сокращает время для решения того или иного вопроса в компании.

"В процессе диджитализации "Дарницы" мы перешли на такой формат работы. И мы в 2 раза сократили время, которое люди тратят на согласование различных документов", – добавил глава совета директоров Darnitsa Group.

Еще одним залогом успешного бизнеса, по его словам, является умение эффективно работать с современными социальными сетями, в том числе теми, которые вызывают особый интерес у молодого поколения. В качестве примера он привел волну мемов и Tik-Tok-видео о препарате "Корвалол-Дарница" во время Евро-2020.

"Мы благодарны украинским болельщикам, так как благодаря им только одна неделю обсуждения "Корвалола" в Facebook, Instagram и Tik-Tok увеличила продажи на 32%. Это – сила социальных медиа. Но надо уметь работать с этой аудиторией. Ваши потребители – это поколение Z. Они родились с телефоном в руке. Если вы ничего не делаете с диджитал – вы динозавр, и вы вымрете. Выиграет тот, кто сможет дотянуться до любого поколения и предложить новые сервисы, новую идею, продукт, который будет интересен всем", – подчеркнул Шимкив.

Напомним, "Дарница" вошла в рейтинг 25 украинских компаний, которые являются лидерами диджитализации.