Рада приняла закон об отказе от бумажных справок

Верховная Рада приняла закон "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг".

Как передает БизнесЦензор, принятие соответствующего законопроекта №5495 во втором поддержало 238 народных депутатов.

Документ определяет понятие электронных публичных услуг, автоматического режима и особенности механизма их предоставления и направлен на преодоление законодательных препятствий в их предоставлении.

Как пояснили в пресс-службе Министерства цифровой информации, принятие закона позволит внедрить в этой сфере режим "без бумаг" ("paperless"), благодаря чему население и бизнес смогут быстро получать публичные услуги онлайн.

Для предоставления услуг будут использовать электронную идентификацию физического лица. Госорганы не смогут требовать от человека информацию, которая уже есть о ней в реестрах. Например, ЗАГС не сможет требовать свидетельство о браке, так как эти данные имеются в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.

"Режим "без бумаг" поможет значительно ускорить процесс цифровизации Украины. Если раньше мы могли оцифровать до 15 услуг за полгода, то теперь их количество увеличится до нескольких десятков", – отметил глава министерства Михаил Федоров.

В министерстве отмечают, что сейчас уже оцифровано более 70 онлайн-услуг, которые доступны на портале "Дія". Среди них – регистрация бизнеса, оформление пособия по безработице и тому подобное. Ожидается, что после принятия закона перечень электронных госуслуг существенно увеличится. В частности, до 2024 года Минцифры планирует оцифровать 100% услуг.