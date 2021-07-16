Минздрав смягчил требования к хранению вакцины Pfizer

Производитель вакцины Comirnaty компания Pfizer обратилась к национальным и международным регуляторным органам по здравоохранению с просьбой ослабить требования к холодовой цепи своей антиковидной вакцины, в частности разрешить хранить неразведенный препарат при температуре от +2°C до +8°C в течение месяца вместо 5 дней.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление по продовольствию и медикаментам США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и соответствующие органы других стран рассмотрели эту просьбу и изменили требования к хранению вакцины в своих странах.

24 июня 2021 года Министерство здравоохранения Украины получило официальное письмо от Pfizer Export B.V. с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи вакцины Comirnaty.

Минздрав рассмотрел просьбу компании и позволило после размораживания хранить неразведенную вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при температуре от +2°C до +8°C в течение 31 дня вместо 5 дней, как было ранее. Эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года.

Соответствующие изменения вступили в силу согласно приказу Минздрава Украины от 9 июня 2021 года №1163 "О государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств (медицинских иммунобиологических препаратов) и внесении изменений в регистрационные материалы".

Инструкция к новым партий вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech уже содержит обновленные требования к температуре хранения.