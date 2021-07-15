Рада одобрила законопроект о выдаче разрешений на выбросы

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух".

Как передает БизнесЦензор, принятие соответствующего законопроекта №5339 в первом поддержало 236 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано усовершенствование механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдачи разрешений на выбросы, а также уменьшение административного давления на субъектов хозяйствования и сокращения их административных расходов.

Авторы документа отмечают, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками могут осуществляться исключительно после получения разрешения на выбросы. Однако сроки выдачи таких разрешений и перечень документов для их получения в настоящее время не определены, как и основания для отказа и аннулирования разрешения.

В свою очередь, для разработки документов, в которых обосновываются объемы выбросов, предприятие может привлекать только учреждения, организации и учреждения, которые внесены в отдельный Перечень. Законопроектом предлагается исключить положения о необходимости определения такого Перечня.

Кроме того, предложено обязать субъектов хозяйствования ежегодно подавать в разрешительный орган отчет о соблюдении условий разрешения на выбросы и выполнение мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением установленных предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ.

Авторы документа указывают, что сейчас субъекты хозяйствования не выполняют мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ и соблюдению объемов выбросов, а обращаются в разрешительные органы за получением новых разрешений на выбросы с переносом сроков выполнения таких мероприятий.

Кроме того, законопроектом предусмотрено урегулирование вопроса относительно определения термина "фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе".

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады указывает на ряд спорных моментов в законопроекте.

В частности, документом предложено отменить периодический пересмотр перечня загрязняющих веществ, который сейчас Кабмин обязан проводить не реже одного раза в пять лет.

Кроме того, предложено заменить обязательство субъектов хозяйствования внедрять "экологически безопасные технологии" требованием применять "наилучшие доступные технологии". Эксперты Рады отмечают, что формулировка "наилучшие доступные технологии" по своей сути является оценочным утверждением, а потому при реализации соответствующего положения могут возникнуть сложности.

Также законопроектом устанавливается, что сроки выполнения мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденных в разрешении на выбросы, не могут превышать десяти лет со дня утверждения таких мер.

Кроме того, согласно предложенной законопроектом редакции "вред, причиненный нарушением законодательства об охране атмосферного воздуха, подлежит возмещению", тогда как в действующем законодательстве предусмотрено, что "ущерб, причиненный в результате нарушения законодательства об охране окружающей природной среды, подлежит компенсации в полном объеме", а не просто "подлежит возмещению", как предлагается в проекте.