В Украине фиксируют увеличение количества новых случаев COVID-19

На утро 16 июля в Украине зафиксировали 737 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 50 детей и 16 медработников. Сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 422 человека, умерло 17 пациентов, выздоровело – 616. Кроме того, совершили 41 590 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 243 605 человек, выздоровело – 2 180 281, летальных случаев зафиксировали 52 702, также провели 11 120 046 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 2 539 636 человек, за прошедшие сутки – 117 376. Полностью иммунизированы – 1 360 256.

Днем ранее, 15 июля, сообщали о 623, новых случаях заболевания, 14 июля – о 547 новых случаях, 13 июля – о 481 случае, 12 июля – о 174.