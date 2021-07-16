"Укрзализныця" получила $300 миллионов от размещения еврооблигаций

По результатам встреч с инвесторами и прайсинга АО "Укрзализныця" привлекло финансирование в размере $300 млн путем выпуска облигаций сроком на 5 лет, деньги уже на счетах компании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В ведомстве напомнили, что ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых. Заявки на финансирование получены от 70 инвесторов, которые представляют преимущественно Великобританию и Швейцарию.

"Это уже во второй раз в 2021 году, когда государственные игроки в сфере инфраструктуры привлекают международные инвестиции путем выпуска еврооблигаций. Напомню, что в июне на этот рынок вышел "Укравтодор", разместив $700 млн под 6,25% на срок 7 лет, сразу установив рекордно низкую ставку для Украины в этой валюте", – отметил глава Мининфрастуктуры Александр Кубраков.

Министр добавил, что, несмотря на объективные сложности, опыт "Укрзализныци" успешный, так как спрос на приобретение еврооблигаций общества вдвое превысил предложение.

"Также надо учитывать, что в отличие от "Укравтодора", еврооблигации привлекались без гарантий со стороны государства", – подчеркнул Кубраков.

Полученные средства "Укрзализныця" планируе направить на рефинансирование имеющегося долга, что позволит снизить задолженность в краткосрочном периоде и в целом окажет положительное влияние на кредитный рейтинг компании.

Привлечение финансирования организовано совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска - ведущими международными инвестиционными банками J.P. Morgan и Dragon Capital.