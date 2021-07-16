БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
318 0

"Укрэнерго" отсудило у КП "Вода Донбасса" 1,2 миллиарда

Хозсуд Донецкой области 24 июня частично удовлетворил иск "Укрэнерго" к Коммунальному предприятию " Компания "Вода Донбасса" и решил взыскать в пользу истца 1,26 млрд грн.

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, свой иск "Укрэнерго" обосновало тем, что ответчик не выполнил условия договора об урегулировании небалансов электроэнергии за период с ноября 2019 года по 10 декабря 2020 года, в связи с чем образовалась задолженность.

Напомним, еще в апреле сообщалось о долгах КП "Вода Донбасса" за электроэнергию в размере 4,4 млрд грн.

Автор: 

Джерело:  Finbalance
суд (3335) Донбас (636) Укренерго (2016)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 