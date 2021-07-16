Нацбанк аннулировал лицензии кредитного союза

Национальный банк аннулировал лицензии кредитному союзу "Шанс-Плюс" на основании ее собственного заявления.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Таким образом, у кредитного союза отозвали две лицензии на предоставление финансовых услуг, а именно на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата.

Также в Нацбанке отметили, что обязательства кредитного союза составили 1,2 млн грн по состоянию на 1 апреля 2021 года, а его активы – 2,4 млн грн.