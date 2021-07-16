Нацбанк аннулировал лицензии кредитного союза
Национальный банк аннулировал лицензии кредитному союзу "Шанс-Плюс" на основании ее собственного заявления.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Таким образом, у кредитного союза отозвали две лицензии на предоставление финансовых услуг, а именно на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата.
Также в Нацбанке отметили, что обязательства кредитного союза составили 1,2 млн грн по состоянию на 1 апреля 2021 года, а его активы – 2,4 млн грн.
Джерело: НБУ
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