Аэропорт "Одесса" открыл новую взлетно-посадочную полосу
Новая взлетно-посадочная полоса международного аэропорта "Одесса" с 16 июля начала принимать самолеты.
Первым бортом, приземлившемся на взлетно-посадочную полосу, стал внутренний рейс PQ107 из Борисполя в Одессу авиакомпании SkyUp, передает Интерфакс-Украина.
"Новая полоса – точка отсчета новой эры, наш аэропорт начинает трансформацию в мощный авиаузел Восточной Европы", – сообщил директор международного аэропорта "Одесса" Владимир Семенченко во время церемонии открытия полосы.
По его прогнозам, после прошлогоднего падения пассажиропотока Одесский аэропорт в 2021 году рассчитывает принять 1,45 млн, а в 2026-м достичь показателя в 4 млн.
Длина новой взлетно-посадочной полосы 2,8 км, ширина 45 м, строительные работы продолжались 31 месяц. Также сооружена сопутствующая инфраструктура: две рулевые дорожки, современная навигационная система посадки, перрон перед новым терминалом, 4 телетрапа для посадки-высадки пассажиров.
Впервые в Восточной Европе была использована технология "тяжелого" бетона толщиной 40 см, благодаря чему прочность и пропускная способность полосы увеличены вдвое.
Как сообщил Семенченко, после продолжения полосы до 3,2 км аэропорт сможет принимать воздушные суда класса Е, которые осуществляют дальнемагистральные рейсы.
"Нас ждут еще третий и четвертый этапы обновления аэропорта. Аэропорт - это магнит, который сможет привлекать инвестиции. Мы осознаем важность и других инфраструктурных проектов, важнейшие из которых - мост через Днистровский лиман, Хаджибейский и Сухолиманский мосты", - сообщил глава Одесской государственной областной администрации Сергей Гриневецкий.
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Ні, сьогодні не добудували нову злітну смугу в Одеському летовищі.
Вона була вже готова рівно два роки тому - її будівництво завершили 17 липня 2019 року, ще за Порошенка!
Повноцінно, аеропорт з новим терміналом і новою злітною смугою мав запрацювати наприкінці 2019.
Чим два роки займався Зеленський, що ніяк не міг ввести в експлуатацію вже збудований об'єкт - одному Богу і Єрмаку відомо.
І де обіцяні ним 16 нових аеропортів?
За два роки - не збудовано жодного!
Навіть проекти відсутні!
В.Омелян
только Порох за пять лет постарел и поседел, а Зэля ханьку наїла - як не репне, хоч прикурюй..(