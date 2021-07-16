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Новини
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Аэропорт "Одесса" открыл новую взлетно-посадочную полосу

Аэропорт

Новая взлетно-посадочная полоса международного аэропорта "Одесса" с 16 июля начала принимать самолеты.

Первым бортом, приземлившемся на взлетно-посадочную полосу, стал внутренний рейс PQ107 из Борисполя в Одессу авиакомпании SkyUp, передает Интерфакс-Украина.

"Новая полоса – точка отсчета новой эры, наш аэропорт начинает трансформацию в мощный авиаузел Восточной Европы", – сообщил директор международного аэропорта "Одесса" Владимир Семенченко во время церемонии открытия полосы.

По его прогнозам, после прошлогоднего падения пассажиропотока Одесский аэропорт в 2021 году рассчитывает принять 1,45 млн, а в 2026-м достичь показателя в 4 млн.

Длина новой взлетно-посадочной полосы 2,8 км, ширина 45 м, строительные работы продолжались 31 месяц. Также сооружена сопутствующая инфраструктура: две рулевые дорожки, современная навигационная система посадки, перрон перед новым терминалом, 4 телетрапа для посадки-высадки пассажиров.

Впервые в Восточной Европе была использована технология "тяжелого" бетона толщиной 40 см, благодаря чему прочность и пропускная способность полосы увеличены вдвое.

Как сообщил Семенченко, после продолжения полосы до 3,2 км аэропорт сможет принимать воздушные суда класса Е, которые осуществляют дальнемагистральные рейсы.

"Нас ждут еще третий и четвертый этапы обновления аэропорта. Аэропорт - это магнит, который сможет привлекать инвестиции. Мы осознаем важность и других инфраструктурных проектов, важнейшие из которых - мост через Днистровский лиман, Хаджибейский и Сухолиманский мосты", - сообщил глава Одесской государственной областной администрации Сергей Гриневецкий.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
аеропорт (1163) Одеса (930)


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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3636266.html Інколи читаєш новини шанованих видань , і диву даєшся.

Ні, сьогодні не добудували нову злітну смугу в Одеському летовищі.
Вона була вже готова рівно два роки тому - її будівництво завершили 17 липня 2019 року, ще за Порошенка!

Аэропорт "Одесса" открыл новую взлетно-посадочную полосу - Цензор.НЕТ 6414

Повноцінно, аеропорт з новим терміналом і новою злітною смугою мав запрацювати наприкінці 2019.
Чим два роки займався Зеленський, що ніяк не міг ввести в експлуатацію вже збудований об'єкт - одному Богу і Єрмаку відомо.
І де обіцяні ним 16 нових аеропортів?
За два роки - не збудовано жодного!
Навіть проекти відсутні!
В.Омелян
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16.07.2021 14:53 Відповісти
ЛАЛАЛА!
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16.07.2021 15:59 Відповісти
ЗЕлений мудак похвастався збудованою ще при Порошенку злітною смугою
Аэропорт "Одесса" открыл новую взлетно-посадочную полосу - Цензор.НЕТ 890

Аэропорт "Одесса" открыл новую взлетно-посадочную полосу - Цензор.НЕТ 8464
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16.07.2021 19:32 Відповісти
всё как всегда у зебилов: Порох - строит, а Зеля Ножницы - приезжает (в лучшем случае) и перерезает ленточки, хвастаясь своему лохторату чужими результатами..
только Порох за пять лет постарел и поседел, а Зэля ханьку наїла - як не репне, хоч прикурюй..(
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16.07.2021 19:57 Відповісти
Новой она была с 2019 года.
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16.07.2021 20:13 Відповісти
ну хз... В старій новині чітко написано, що "...ще багато викликів попереду..." - ну ось за два роки все закінчили і таки запустили нарешті! Чи як?
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17.07.2021 06:06 Відповісти
Пі@дуни зелені! А де міл'ярд дерев? На Марсі?
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17.07.2021 07:01 Відповісти

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