СБУ разоблачила коррупционную схему на "Электротяжмаше" на 2 миллиона

Служба безопасности Украины разоблачила схему растраты средств на государственном предприятии "Завод "Электротяжмаш".

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Харьковской области в Facebook.

Отмечается, что по предварительным оценкам, размер причиненного государству ущерба превышает 2,1 млн грн.

Правоохранители установили, что бывшие должностные лица предприятия, в том числе один из руководителей завода, в 2019 году организовали коррупционную схему.

"Для ее реализации, чиновники создали так называемую "фирму-прокладку". Через нее закупали медный коллекторный профиль для изготовления собственной конечной продукции – тяговых электродвигателей", – говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, закупка проходила по завышенным ценам, все полученные доходы дельцы конвертировали в наличные и присваивали себе.

В ходе обысков по адресам коммерческих структур и местам фактического проживания участников схемы обнаружили документы, магнитные носители информации и электронно-вычислительную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжаются следственно-оперативные действия.