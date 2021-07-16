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Украина должна получить 8 миллионов доз вакцин до конца июля, – Шмыгаль

Украина должна получить 8 миллионов доз вакцин до конца июля, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает до конца июля получения 8 млн доз вакцин против коронавируса от разных производителей.

Об этом глава правительства сообщил в парламенте во время часа вопросов к правительству, передает "Украинская правда". 

"В целом до конца июля в Украине запланировано поставку более 8 млн доз вакцин. Кроме Pfizer, AstraZeneca, Coronavac ожидаем в этом месяце 2 миллиона доз вакцины Moderna. Это также высококачественная вакцина, которую используют США и Европейский Союз. Также в августе ожидаем 2 миллиона вакцины Novavax", – отеметил Шмыгаль. 

Напомним, с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 2 539 636 человек, за прошедшие сутки – 117 376. Полностью иммунизированы – 1 360 256.

Автор: 

Джерело:  УП
вакцина (889) Шмигаль Денис (1510) коронавірус (3210)


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