Субсидии переназначили для 2 миллионов получателей, – Шмыгаль

Субсидию переназначили для 2 млн украинцев, из них 1,7 млн граждан не подавали заявлений и получили автоматическое переназначение.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" в парламенте, передает "Урядовий портал".

Глава правительства напомнил, что согласно новым критериям назначения субсидий, люди со значительными теневыми доходами и доходами не должны получать субсидии, ведь на самом деле не относятся к уязвимых слоям населения.

"Абсолютному большинству наших граждан, в том числе украинским пенсионерам, субсидии будут переназначены автоматически. То есть, не нужно подавать никаких дополнительных заявлений. Все проверки и выплаты идут абсолютно по графику. Все, кто действительно нуждается в поддержке – ее получат и сейчас, и в отопительный сезон", – отметил Шмыгаль.

Премьер отметил, что Министерство социальной политики уже направило в регионы 1,1 млрд грн для выплат субсидий.

Как сообщалось, Минсоцполитики ранее заявляло, что после завершения верификации данных получателей помощи субсидии будут автоматически переназначены с мая текущего года для 2,5 миллиона домохозяйств. При этом остальные около 500 тыс. семей, получавших субсидии в прошлом сезоне, будут обязаны подать новое заявление и декларацию о доходах и расходах.

Напомним, своим решением 14 апреля Кабинет министров существенно ограничил круг домохозяйств, которые смогут претендовать на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также обязал всех получателей подавать новое заявление и декларации о доходах и расходах для того, чтобы продолжить получать помощь.

Однако уже 19 мая Кабмин изменил свое решение, предоставив возможность назначать субсидии автоматически. По оценке Минсоцполитики, теперь новый пакет документов должны будут подать только около 500 тысяч из 3 миллионов получателей помощи. Кроме того, был уточнен ряд условий для назначения субсидии в части наличия депозитов и недвижимости.