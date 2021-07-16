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Правоохранители в Киеве изъяли контрабандных электронных сигарет на 2 миллиона

Правоохранители в Киеве изъяли контрабандных электронных сигарет на 2 миллиона

Сотрудники Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили группу лиц, которые незаконно изготовляли, хранили и сбывали подакцизные товары.

Правоохранители обнаружили нежилое помещение, в котором совершалось хранение электронных сигарет и жидкостей с содержанием никотина для них, незаконно ввезенных на территорию Украины. Их в дальнейшем реализовывали через интернет.

Во время обысков обнаружили электронные сигареты с содержанием никотина, не маркированные акцизным налогов в количестве около 7 тыс. штук. Ориентировочная стоимость продукции составляет около 2 млн грн.

Обнаруженные табачные изделия были изъяты из незаконного оборота.

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Джерело:  ГФС
контрабанда (247) ДФС (1514) електронні сигарети (54)


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