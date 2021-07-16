Правоохранители в Киеве изъяли контрабандных электронных сигарет на 2 миллиона
Сотрудники Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили группу лиц, которые незаконно изготовляли, хранили и сбывали подакцизные товары.
Правоохранители обнаружили нежилое помещение, в котором совершалось хранение электронных сигарет и жидкостей с содержанием никотина для них, незаконно ввезенных на территорию Украины. Их в дальнейшем реализовывали через интернет.
Во время обысков обнаружили электронные сигареты с содержанием никотина, не маркированные акцизным налогов в количестве около 7 тыс. штук. Ориентировочная стоимость продукции составляет около 2 млн грн.
Обнаруженные табачные изделия были изъяты из незаконного оборота.
Джерело: ГФС
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