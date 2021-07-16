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Движение по трассе из Киева в Одессу ограничено из-за оползня. ВИДЕО

Движение по трассе из Киева в Одессу ограничено из-за оползня. ВИДЕО

Вследствие интенсивных дождей на автомобильной дороге М-05 Киев - Одесса, км 337 возле с. Троицкое в Одесской области возник оползень, вызвавший разрушение дорожного покрытия.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, правая полоса движения на этом участке перекрыта.

Согласно сообщению, на месте события круглосуточно осуществляются восстановительные работы.

По словам министра Александра Кубракова, полностью работы планируется завершить до 3 августа. Сейчас уже заменено более 2,2 тыс. куб. м переувлажненной почвы. Работают 10 единиц спецтехники.

При этом инженерное решение для надежного укрепления насыпи еще находится в разработке.

По данным министерства, этот участок автодороги был построен в 2006 году. С тех пор Служба автомобильных дорог в Одесской области проводила работы только за счет эксплуатационного содержания.

Как сообщалось, в рамках кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком на капитальный ремонт 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях будет выделено около 600 млн евро. Ремонтные работы начались в прошлом году.

Автор: 

дороги (1580) Одеса (930) Мінінфраструктури (1376) Кубраков Олександр (182)


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16.07.2021 15:20 Відповісти
фанерий - ты дебил
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16.07.2021 18:07 Відповісти
Валерий, вы должны помнить ,что дорогу строил незабвенный Георгий Николаевич Кирпа, который застрелился 27 декабря 2004 года. За пару дней до открытия движения по трассе была презентация, на которой он обещал открыть движение в срок. Корреспонденты сомневались говоря, что осталось ещё два километра не паханной целины. Какого было удивление, что через пару дней там уже была трасса. Правда потом по два или больше миллиарда выделялось не раз на дополнительные слои и модернизацию. Помните ? В общем то что размыло дорогу вполне возможно при таких темпах строительства не удивительно. Но главное - её строили при Леониде Кучме.
Так что соя не будет критиковать дорогу, которую строили их соратники по ПР.
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16.07.2021 20:27 Відповісти
Велыке крадивництво
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16.07.2021 17:43 Відповісти

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