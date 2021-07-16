Движение по трассе из Киева в Одессу ограничено из-за оползня. ВИДЕО

Вследствие интенсивных дождей на автомобильной дороге М-05 Киев - Одесса, км 337 возле с. Троицкое в Одесской области возник оползень, вызвавший разрушение дорожного покрытия.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, правая полоса движения на этом участке перекрыта.

Согласно сообщению, на месте события круглосуточно осуществляются восстановительные работы.

По словам министра Александра Кубракова, полностью работы планируется завершить до 3 августа. Сейчас уже заменено более 2,2 тыс. куб. м переувлажненной почвы. Работают 10 единиц спецтехники.

При этом инженерное решение для надежного укрепления насыпи еще находится в разработке.

По данным министерства, этот участок автодороги был построен в 2006 году. С тех пор Служба автомобильных дорог в Одесской области проводила работы только за счет эксплуатационного содержания.

Как сообщалось, в рамках кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком на капитальный ремонт 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях будет выделено около 600 млн евро. Ремонтные работы начались в прошлом году.