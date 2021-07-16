"Антонов" купил у "Богдан Моторс" новых автобусов на 39 миллионов

Государственное предприятие "Антонов" в рамках обновления автобусного парка получило первый из 10 заказанных автобусов Богдан А14532, выпущенных Луцким автосборочным заводом корпорации "Богдан".

Как сообщают в корпорации, основные маршруты, на которых будут работать автобусы – Киев-Гостомель и Гостомель-Киев, передает Интерфакс-Украина.

"Автобусы будут обеспечивать сообщение между подразделениями предприятия и с жилыми домами, возведенными для молодых сотрудников ГП "Антонов", выполнять производственные задачи, в частности перевозить летный состав", – говорится в сообщении.

"Богдан А14532" – автобус пригородного/междугородного типа длиной 9,82 м, соответствующий экостандарту Euro 5. Общая пассажировместимость 70 человек (на пригородных маршрутах), в том числе предусмотрены 43 места для сидения. Автобусы будут укомплектованы двигателями Iveco. Гарантийный срок обслуживания – два года, или 100 тыс. км пробега.

По информации в системе ProZorro, договор по поставку автобусов стоимостью 39 млн грн был заключен сторонами 31 декабря 2020 года, первоначальный срок поставки предполагался до 1 апреля 2021 года.

"Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского, который был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко. Ранее Порошенко был совладельцем корпорации "Богдан".