Нацкомиссия готовит еще одно повышение максимальных цен на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании 21 июля планирует повысить максимальные предельные цены (price cap) на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и на внутрисуточном рынке (ВСР) на 20,6%, или до 1500 грн за МВт-ч – для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) и на 12,9% или до 3000 грн за МВт-ч – для часов максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00).

Это станет уже вторым повышением максимальных price cap на энергорынке летом этого года, отмечает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) с 18 июня повысила максимальные предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке электрической энергии в торговой зоне ОЭС Украины, на "дневные "часы (07:00-23:00) – до 2655,99 грн за МВт-ч, на "ночные" часы (23:00-07:00) – до 1243,71 грн за МВт-час. В то же время максимальные предельные цены для зоны "Остров Бурштынской ТЭС" регулятор оставил без изменений.

Кроме того, НКРЭКУ 25 июня установила предельную минимальную цену на электроэнергию на ВСР на уровне 100,5% цены на РСВ на период профицита электроэнергии в энергосистеме до 1 октября.