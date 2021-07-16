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Новини Ринок електроенергії
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Нацкомиссия готовит еще одно повышение максимальных цен на рынке электроэнергии

Нацкомиссия готовит еще одно повышение максимальных цен на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании 21 июля планирует повысить максимальные предельные цены (price cap) на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и на внутрисуточном рынке (ВСР) на 20,6%, или до 1500 грн за МВт-ч – для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) и на 12,9% или до 3000 грн за МВт-ч – для часов максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00).

Это станет уже вторым повышением максимальных price cap на энергорынке летом этого года, отмечает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) с 18 июня повысила максимальные предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке электрической энергии в торговой зоне ОЭС Украины, на "дневные "часы (07:00-23:00) – до 2655,99 грн за МВт-ч, на "ночные" часы (23:00-07:00) – до 1243,71 грн за МВт-час. В то же время максимальные предельные цены для зоны "Остров Бурштынской ТЭС" регулятор оставил без изменений.

Кроме того, НКРЭКУ 25 июня установила предельную минимальную цену на электроэнергию на ВСР на уровне 100,5% цены на РСВ на период профицита электроэнергии в энергосистеме до 1 октября.

Автор: 

електроенергія (4278) ДТЕК (1359) Герус Андрій (268) НКРЕКП (1443) Електрика (1240)


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Топ коментарі
+13
Не ври,до 100 клв=90 коп...
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16.07.2021 23:14
+12
это зеленый ввел 1, 68 в этом году только, независимо от потребления
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16.07.2021 23:25
+11
ура зелемойскому!
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16.07.2021 14:54
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ура зелемойскому!
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16.07.2021 14:54 Відповісти
Напомню тебе,Петя пришел при цене 28 коп,Зеленому передал по 1,68. Надеюсь теперь не будешь ошибаться кого благодарить?
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16.07.2021 22:33 Відповісти
Не ври,до 100 клв=90 коп...
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16.07.2021 23:14 Відповісти
это зеленый ввел 1, 68 в этом году только, независимо от потребления
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16.07.2021 23:25 Відповісти
и доллар был по 8 доколе! )))))
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17.07.2021 08:41 Відповісти
ПЕРДИЛОВ ВОВА - воняй в своем Тамбовском ФСБ, а не здесь!!!
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17.07.2021 18:48 Відповісти
и те кто топит електричеством било при порохе за полцени кв
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18.07.2021 10:28 Відповісти
в спам лаптеногий тупой вова
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19.07.2021 11:32 Відповісти
Пора братись за вила тай заходиться вже будить.
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16.07.2021 15:30 Відповісти
Плюс механізм відбору майна у затятих боржників, включно з нерухомістю.
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16.07.2021 15:55 Відповісти
газ уже подорожал с прошлого года в 3 раза
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16.07.2021 22:01 Відповісти
Обратно в каменный век где *лампочка иллича* будет светить только в доме головы колхоза. Да запретите вы уже вообще ету електроенергию. Зачем вы людей дразните. Или вам нравится потихоньку удавку затягивать на шее населения
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17.07.2021 10:14 Відповісти
как Ринат Леонидыч скажет - так и будет !
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17.07.2021 10:58 Відповісти
На следующих выборах голосуем за ЗЕ!!!!!
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18.07.2021 19:36 Відповісти
Вороги народу підіймають голови,усіляко намагаючись, у тому числі і підняттям тарифів на електроенергію і газ до "космічних висот", викликати в Україні масові заворушення,страйки, Майдани і т .ін.із мовчазної згоди пана ЗЕ і таким чином підготовити підгрунтя до безболісного втілення в життя плану улусського сЦаря, який нещодавно опублікував його у відомомих "Зарисках сумасшедшего". Де ВР, де Президент, де кабмін, де їхнє слово і протидія зажравшимся акулам? Допоки над нами,громадянами України, будуть знущатися усілякі покидьки від українських енергоресурсів?!
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17.07.2021 15:09 Відповісти
Молча проглотили повышение, значит закручиваем гайки дальше.
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17.07.2021 20:56 Відповісти
Зе філи ви щасливі ?
Аби не Порох ? Хоч посміємось.

Ну що смієтесь вже ?
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18.07.2021 11:46 Відповісти
А, Зебіл заволали. Проспись зі своїм доларом по 8, тиб ще одну гривню до одного долара згадав ущєрбний
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18.07.2021 21:31 Відповісти
Лахта пензлюй у саратов
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20.07.2021 20:12 Відповісти
Ой ,неужели " амырыканець" под прокси ,украинцам рассказывает про причину подорожания бакса? А просвети , родненький , почему :курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним до того часу, поки коломойский не почав скуповувати всю валюту по Україні, обваливши Курс з 12 до 40...
За кілька місяців коломойский скупив 5.5 млрд.долларів що визвало тотальний дефіціт валюти по всій Україні, при ЗВР = 4 млрд.долл. Скажи "спасибА" саме бене та зеленскому за обвал гривні, через їх офшори були вкрадені 5.5 млрд.долл.Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа" , навіть на улюблені товари зебілів - цигарки та горилку..
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18.07.2021 22:05 Відповісти
Нацкомиссия готовит еще одно повышение максимальных цен на рынке электроэнергии - Цензор.НЕТ 5766
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18.07.2021 11:47 Відповісти
Ну вылитая подпухшая от недоедания рожа кучмы с зади зеутырка.
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18.07.2021 22:46 Відповісти

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