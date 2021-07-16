"Укрзализныця" возобновит движение двух пригородных поездов на Донбассе

"Укрзализныця" восстановит курсирование двух пригородных поездов, которые объединят ключевые населенные пункты на востоке Украины.

Так, с 19 июля будет курсировать поезд №6107/6106 Волноваха - Мариуполь - Волноваха, а с 25 июля – поезд № 6443/6444 Сватово - Попасная - Сватово, сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

В частности, пригородный поезд №6107/6106 будет отправляться из Волновахи в 11:25 и прибывать в Мариуполь в 13:19. Обратно из Мариуполя он будет отправляться в 14:40 и прибывать в Волноваху в 16:35. Этот поезд будет курсировать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Пригородный поезд №6443/6444 Сватово - Попасная – Сватово будет ежедневным. Со станции Сватово он будет отправляться в 09:40 и прибывать в Попасную в 13:10. Обратно со станции Попасная он будет отправляться в 13:20 и на конечную станцию ​​прибудет в 17:22. Поезд будет проходить через станции Кабанье, Кременная, Рубежное, Лисичанск.

При этом на станции Лисичанск с поезда № 6444 Попасная - Сватово можно осуществить пересадку на поезд №138 "Максим Яровец", которым будет удобно добраться до Харькова, Полтавы, Миргорода, Киева или Винницы. Из Лисичанска он отправляется в 15:10.