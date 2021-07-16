Великобритания оценила Brexit в 44 миллиарда евро

По оценкам Великобритании, ее общий счет за выход из состава Европейского Союза составляет 43,8 миллиарда евро, что меньше, чем прогнозировала Европейская комиссия.

Как сообщает Politico, несмотря на то, что Великобритания полностью вышла из ЕС в начале 2021 года, она по-прежнему несет ответственность за многолетними обязательствами перед бюджетом ЕС, которые выходят за рамки ее членства, включая пенсионные расходы на чиновников ЕС и депутатов Европарламента, передает Экономическая правда.

Последняя оценка Министерства финансов Великобритании на сегодня составляет 37,3 миллиарда фунтов стерлингов, что ниже цифры в 47,5 млрд евро (или 40,8 млрд фунтов стерлингов), содержащейся в годовых отчетах Евросоюза 2020 года.

Подтверждая цифры в письменном заявлении парламента, главный секретарь казначейства Стив Барклай сказал: "По оценке казначейства Ее Величества, текущая стоимость финансового урегулирования составляет 37,3 млрд фунтов стерлингов. Эта сумма остается в пределах ранее опубликованного правительством диапазона".

Документ, опубликованный вместе с заявлением, показывает, что британский законопроект включает 7,8 млрд евро взносов в ЕС, накопленных после отсрочки выхода Британии из блока, по сравнению с начальной датой марта 2019 года, плюс 11,2 млрд евро, покрывающие летний переходный период после выхода Британии из ЕС в 2020 году.

Казначейство ранее указывало диапазон своих обязательств перед ЕС в размере от 40 до 45 млрд евро, или примерно от 35 до 39 млрд фунтов стерлингов.