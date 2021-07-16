"Нафтогазу" хватит средств на закупку газа, несмотря на рост цен, – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" импортирует природный газ и закачивает его в хранилища в рамках ранее утвержденного плана благодаря достаточной ликвидности, рост цены на рынке этот план не нарушил.

Об этом сообщил глава правления компании Юрий Витренко в кулуарах 12 энергетической конференции Адама Смита, передает Интерфакс-Украина.

"У нас есть планы по импорту и закачиванию импортированного газа, мы их не меняем, даже невзирая на рост цены. У нас хватает ликвидности. Пока мы просто импортируем то, что планировали импортировать, закачиваем в хранилища. Это даст нам возможность пройти отопительный сезон", – сказал Витренко.

В то же время он воздержался от уточнения количественных показателей импорта.

Витренко отметил, что "Нафтогаз" пристально следит за развитием событий, но пока не видит критических угроз, связанных с ценовой волатильностью.

"Если у нас появится понимание, что есть какие-то критические тенденции, тогда будем применять какие-то более радикальные подходы", – отметил глава правления.

По его словам, уже сейчас в хранилищах газа больше, чем в прошлые годы.

"И на начало отопительного сезона мы собираемся еще значительно увеличить объем газа в хранилищах и намерены войти в отопительный сезон с запасами, которые больше исторических средних показателей", – подчеркнул Витренко.

Ранее сообщалось, что Украина в мае 2021 года импортировала из стран Европы 8,47 млн кубометров природного газа, что в 9 раз меньше, чем в апреле, а по сравнению с маем прошлого года импорт газа упал в 158 раз (с 1,34 млрд кубометров).

Как сообщалось, ранее бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечал, что компания еще не решила, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища страны.

Согласно отчету ргорегулятора НКРЭКУ, "Нафтогаз Украины" в 2020 году импортировал всего 0,57 млрд кубометров газа, по сравнению с 6,79 млрд кубометров в 2019 году.