Экс-глава "Укрзализныци" хочет отсудить 17 миллионов морального ущерба из-за увольнения

Экс-глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак через суд требует признать незаконным приказ компании о прекращении с ним трудового договора (контракта).

Об этом сообщается в материалах судебного производства №2/761/9699/2021, обнародованных в Едином реестре судебных решений, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, Жмак просит восстановить его на должности главы правления компании, взыскать с "Укрзализныци" средний заработок за все время вынужденного прогула (с даты увольнения до дня восстановления в должности), а также взыскать с компании моральный ущерб в связи с незаконным увольнением в размере 16,9 млн грн.

Проведение подготовительного заседания в Шевченковском районном суде Киева запланировано на 16 июля.

Как сообщалось, 17 марта 2021 года Кабинет министров решил уволить председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака, который возглавил госкомпанию только в августе 2020 года. Исполняющим обязанности главы компании вновь назначен член правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Сам Жмак заявил, что причины увольнения для него неизвестны, набсовет компании не высказывал претензий к его работе на должности, но затем внезапно предложил уволиться.