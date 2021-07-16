Китайская Xiaomi впервые обошла Apple по количеству проданных смартфонов

Китайская телекоммуникационная корпорация Xiaomi во втором квартале 2021 года впервые вышла на второе место в мире по продажам смартфонов, опередив американскую Apple.

Об этом говорится в отчете исследовательской компании Canalys, передает РБК.

По оценке составителей отчета, доля Xiaomi на мировом рынке составила 17%, по сравнению со вторым кварталом предыдущего года она нарастила поставки на 83%.

В то же время Apple опустилась на третье место в рейтинге: аналитики оценили рыночную долю американской компании в 14%, поставки ее смартфонов выросли всего на 1%.

На первом месте, по данным Canalys, остается южнокорейский Samsung с долей 19% и приростом поставок на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В топ-5 также вошли китайские Vivo и Oppo: их рыночная доля составила по 10%, а рост поставок – 28 и 27% соответственно.

Xiaomi вышла на вторую строчку рейтинга благодаря быстрому развитию своего зарубежного бизнеса, заявил эксперт Canalys Бен Стэнтон. По его словам, китайская компания нарастила поставки в Латинской Америке на 300%, в Африке – на 150%, а в Западной Европе – на 50%.

Китайская корпорация прежде всего ориентирована на массового потребителя и ее смартфоны стоят дешевле, чем гаджеты от Samsung и Apple, на 40 и 75% соответственно, отметил Стэнтон.

По данным Canalys, в целом во втором квартале этого года мировые поставки смартфонов выросли на 12%. В прошлом году, как сообщали аналитики, мировой рынок смартфонов возглавляла китайская Huawei.