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Китайская Xiaomi впервые обошла Apple по количеству проданных смартфонов

Китайская Xiaomi впервые обошла Apple по количеству проданных смартфонов

Китайская телекоммуникационная корпорация Xiaomi во втором квартале 2021 года впервые вышла на второе место в мире по продажам смартфонов, опередив американскую Apple.

Об этом говорится в отчете исследовательской компании Canalys, передает РБК.

По оценке составителей отчета, доля Xiaomi на мировом рынке составила 17%, по сравнению со вторым кварталом предыдущего года она нарастила поставки на 83%.

В то же время Apple опустилась на третье место в рейтинге: аналитики оценили рыночную долю американской компании в 14%, поставки ее смартфонов выросли всего на 1%.

На первом месте, по данным Canalys, остается южнокорейский Samsung с долей 19% и приростом поставок на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В топ-5 также вошли китайские Vivo и Oppo: их рыночная доля составила по 10%, а рост поставок – 28 и 27% соответственно.

Xiaomi вышла на вторую строчку рейтинга благодаря быстрому развитию своего зарубежного бизнеса, заявил эксперт Canalys Бен Стэнтон. По его словам, китайская компания нарастила поставки в Латинской Америке на 300%, в Африке – на 150%, а в Западной Европе – на 50%.

Китайская корпорация прежде всего ориентирована на массового потребителя и ее смартфоны стоят дешевле, чем гаджеты от Samsung и Apple, на 40 и 75% соответственно, отметил Стэнтон.

По данным Canalys, в целом во втором квартале этого года мировые поставки смартфонов выросли на 12%. В прошлом году, как сообщали аналитики, мировой рынок смартфонов возглавляла китайская Huawei.

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Джерело:  РБК
Apple (620) Китай (2159) телефон (409) Xiaomi (37)


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