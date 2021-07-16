Украина экспортировала 926 тысяч тонн зерновых нового урожая

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 16 июля экспортировала 926 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 28,6% больше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ.

Об этом говорится в сообщении Информационно-аналитического портала АПК Украины.

Как сообщается, уже экспортировано 248 тыс. тонн пшеницы (на 55,9% больше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021 МГ); 488 тыс. тонн кукурузы (на 31,9% больше); 180 тыс. тонн ячменя (на 3% меньше); 2,7 тыс. тонн муки (на 45,9% меньше).

В 2020/2021МГ экспорт пшеницы составил 16,64 млн тонн, кукурузы – 23,08 млн тонн, ячменя – 4,23 млн тонн, муки – 0,13 млн тонн.

По данным Минагрополитики, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.