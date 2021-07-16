"Укртранснафта" опровергла контрабанду российской нефти в Украину

Заявленные Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ как контрабандные 80 тыс. тонн нефти с отправкой из порта "Новороссийск" не поступили в Украину в качестве импорта, а были направлены транзитом в Беларусь.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора нефтепроводов Украины АО "Укртранснафта", передает Интерфакс-Украина.

"Учитывая распространенную пресс-службой ФТС РФ информацию, сообщаем, что "Укртранснафта" приняла танкер Altai с 80 тыс. тонн нефти на Морском нефтяном терминале "Южный" в марте 2020 года. Загрузка указанного объема нефти состоялась в порту Новороссийск (РФ). Страной происхождения нефти является Республика Казахстан. Отметим, что указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была транспортирована транзитом в Республику Беларусь на Мозырский НПЗ в рамках договора "Укртранснафты" с BNK (UK) Limited (Великобритания)", – пояснили в "Укртранснафте".

В компании напомнили, что в целом в 2020 году в рамках договора на транспортировку, заключенного с BNK (UK) Limited, "Укртранснафта" поставила транзитом в Беларусь около 800 тыс. тонн нефти.

Накануне ФТС РФ сообщила, что выявила контрабанду 80 тыс. тонн нефти из РФ в Украину на танкере, который должен был направляться в Италию. В российском ведомстве заявили, что таким образом, были нарушены правила, установленные постановлением правительства РФ, которыми введен запрет на вывоз из РФ на территорию Украины сырой нефти.

"В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что капитан танкера Altai после погрузки в порту Новороссийск 80 тыс. тонн нефти при убытии заявил порт назначения Аугуста (Италия), однако после выхода с территории Российской Федерации отправился в порт "Южный" (Украина), где осуществил выгрузку товаров", – сообщили в ФТС РФ.

Центральной энергетической таможней РФ по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере.