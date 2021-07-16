IT-компания SoftServe выплатила 380 миллионов за покупку исправительной колонии во Львове

ООО "Девелопмент инжиниринг сервис", которая входит в группу SoftServe, выплатило предложенные в ходе аукциона 377,5 млн грн и официально стало владельцем территории бывшей исправительной колонии №48, на которой планируется построить креативный кампус.

Как сообщает пресс-служба компании, таким образом процесс приватизации территории бывшей исправительной колонии успешно завершен.

"Покупка территории колонии стала первым примером приватизации режимного объекта в Украине. На сегодня, юридический процесс покупки и приватизации объекта официально завершился и ООО "Девелопмент инжиниринг сервис" стало его новым владельцем", – сказано в сообщении.

Компания SoftServe планирует построить на участке в 10 гектаров масштабный креативный кампус.

"Мы в SoftServe очень долго вынашивали идею масштабного кампуса и наконец имеем конкретную территорию, где можем эту идею реализовать. Пространство, здесь появится, будет создаваться не только для нашей компании. Прежде всего, это будет объект для города и львовян – креативный кампус с футуристической архитектурой, общественным пространством и образовательным наполнением", – рассказал соучредитель и член совета директоров SoftServe Олег Денис.

Согласно предварительным планам, кампус SoftServe будет включать современные офисы, помещения корпоративного университета, конференц-залы и выставочные площади, музей Науки и технологий, англоязычные школу и детсад, жилые объекты, общественное пространство с зеленой зоной.

Начать работу над проектом планируют в следующем году. По предварительным оценкам, его реализация продлится 5-6 лет. Объем инвестиций в проект превысит $100 млн.

Как сообщалось, продажа бывшей львовской колонии №48 стала первой в рамках "Большой распродажи тюрем" — совместного проекта Минюста и Фонда госимущества.

В частности, ООО "Девелопмент инжиниринг сервис" за 377,5 млн грн выкупило производственные и другие специализированные здания и сооружения колонии общей площадью 38,97 тыс. кв. м, расположенные на участке 10,67 га.

Кроме того, ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар" за 30 млн грн выкупило второй лот, состоявший из отдельного имущества колонии, расположенного на участке площадью 0,9574 га.

SoftServe – крупнейшая глобальная IТ-компания с украинскими корнями, работающая в сфере разработки программного обеспечения и предоставления консультационных услуг. SoftServe является одной из крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе и входит в число крупнейших сервисных IТ-компаний Украины. В компании работают около 10 000 сотрудников работают в 38 офисах, расположенных от Сан-Франциско до Сингапура. Главные офисы компании расположены во Львове и Остине (штат Техас, США). R&D центры компании находятся во Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Ривном, Ивано-Франковске, Черновцах, Софии (Болгария) и Вроцлаве, Белостоке, Гливице и Варшаве (Польша).