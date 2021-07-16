У населения осталось 5,5 миллиарда выведенных из обращения монет, – НБУ. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 1 июля в обороте остается 5,56 млрд штук монет номиналом 1, 2, 5 и 25 коп., которые перестали быть законным средством платежа.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В частности, на руках у населения находится 2,43 млрд монет номиналом 1 копейка, 1,39 млрд монет "2 копейки", 1,84 млрд – "5 копеек" и 1,59 млрд – "25 копеек".

Кроме того, в обороте остается 452,1 млн штук золотистых монет номиналом 1 гривня, которые остаются законным средством платежа, но постепенно изымаются Нацбанком.

В целом по состоянию на 1 июля в обращении находилось наличных на сумму 585,2 млрд грн, что на 26,7 млрд грн или на 4,8% больше, чем на начало этого года (558,5 млрд грн).

В частности, 2,9 млрд шт. банкнот на общую сумму 581,1 млрд грн, а также 13,7 млрд штук монет (без памятных и инвестиционных) – на 3,9 млрд грн.

Таким образом, на одного украинца приходилось 71 банкнот и 156 разменных и платежных оборотных монет (полгода назад, на 1 января 2021 года – 72 и 149 штук соответственно).

Больше всего в обращении банкнот номиналом 200 гривен, а среди монет – номиналом 10 копеек (24,4% и 29% от общего количества в обращении соответственно).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (73,8 млн штук или 2,5% от общего количества банкнот в обращении), а монет – номиналом 10 гривен (48,2 млн штук или 0,4% от общего количества монет в обращении).

"Во время пандемии количество наличных в обращении выросла в мире в целом и в Украине в частности. Сейчас темпы роста наличных в обращении постепенно уменьшаются. По мнению Национального банка, в дальнейшем – по мере уменьшения неопределенности из-за коронавируса и карантина – спрос на наличные и дальше будет ослабевать", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, Нацбанк решил вывести из оборота монеты номиналом 25 копеек, со 2 октября 2020 года они перестали быть платежным средством.

Кроме того, Национальный банк с 1 октября 2020 года начал изымать из обращения монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета), заменяя их соответствующими оборотными монетами образца 2018 года.

Напомним, монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине и изымаются из наличного обращения с 1 октября 2019 года.

По состоянию на 1 января 2021 года граждане сдали в банки только 0,61% от общего количества монет номиналом 1, 2 и 5 копеек.