Германия с 18 июля открывает границу для всех украинцев

Германия обновила перечень третьих стран, из которых разрешен беспрепятственный въезд на немецкую территорию. 16 июля в перечень добавили Украину и Саудовскую Аравию. Так, начиная с 18 июля все резиденты Украины смогут беспрепятственно посещать Германию.

Об этом сообщается на сайте федерального министерства внутренних дел, строительства и родины Германии, передает Deutsche Welle.

Лицо считается резидентом определенной страны, если постоянно проживает там по меньшей мере шесть последних месяцев, указано на сайте министерства.

Кроме Украины и Саудовской Аравии, в этом списке находятся такие страны, как, в частности, Армения, Азербайджан, Молдова, США, Канада, Австралия, Израиль, Южная Корея и другие. Всего в списке - 26 стран мира. Въезд из других третьих стран, которых нет в этом списке, разрешен лишь в том случае, если человек, который там проживает, полностью привит от коронавируса или если его пребывание на территории ФРГ обосновано уважительными причинами.

Внесение страны в перечень таких, из которых разрешено въезжать, не освобождает путешественников от обязанности предоставлять актуальный негативный тест на коронавирус. Страны-члены ЕС могут также требовать самоизоляцию и повторный тест.

Германия отменила ограничения въезда для украинцев на основании рекомендации Совета ЕС. Совет ЕС 15 июля актуализировала перечень стран, из которых рекомендует странам-членам ЕС разрешить необязательные путешествия, как то туристические и посещение родственников. Совет ЕС пересматривает этот перечень каждые две недели.